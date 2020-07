Aperture in ritardo, cantieri e controlli Covid: ancora una giornata di caos traffico

GENOVA - L'ennesima giornata fermi in coda a Genova e nelle autostrade della Liguria. Una dopo l'altra sono diverse le situazioni che hanno portato a stare tutti fermi in coda. Si inizia di buon mattina quando il tratto tra l'allacciamento tra A7 e A12 e Genova Ovest in direzione Sud ritarda la riapertura di un'ora e mezza dopo len ispezioni notturne.

Tutto il traffico proveniente dalla A7 si dirige verso Genova Est, dove c'è il senso unico alternato. E così la coda in autostrada e lungo la viabilità ordinaria a Staglieno diventa presto cosa fatta. Nè più nè meno degli giorni. Code anche nel ponente cittadino con l'Aurelia all'altezza di Pegli intasata già durante le prime ore del mattino. Questo solo per quanto riguarda Genova, le code infatti sulla A26 sono anche loro una consuetudine ormai. Anche la A10 a causa dei cantieri ha tenuto tutti in scacco con una coda che per buona parte della mattinata è rimasta intorno ai 5 chilometri tra Albissola e il bivio per la A26 e durante la giornata sulla A7 i chilomentri di coda arrivano a essere 7 .

Poi immancabili i mezzi pesanti che vanno in avaria, e anche in quel caso a causa di cantieri e traffico già congestionato la situazione va a peggiorare. Ma nella giornata da incubo per il traffico a creare disagi ci hanno pensato anche le misure anti Covid. A metà mattina nell'area portuale di Genovaviabilità in tilt per i controlli ai passeggeri che dovevano imbarcarsi sul traghetto diretto in Marocco. Il Paese nordafricano chiede a chi arriva un certificato con un tampone effettuato al massimo 48 ore prima della partenza. In molti, però, si sono presentati all'imbarco senza la certificazione e di conseguenza è stato necessario procedere con i test. Un'operazione che richiede tempo e che ha di fatto bloccato qualsiasi altra attività, allungando e di parecchio i tempi tecnici dell'imbarco.

I test hanno creato forti rallentamenti al traffico cittadino in Lungomare Canepa e dal ponte Elicoidale. Il varco Albertazzi, in prossimità di Genova Ovest, è infatti bloccato generando con code su tutto il nodo genovese e bloccando di fatto l'accesso al porto. Inevitabili le ripercussioni sul traffico autostradale. Il traghetto sarebbe dovuto partire alle ore 12. La questura ha predisposto un presidio di pattuglie per garantire l'ordine pubblico. Presenti sul posto anche la protezione civile per dare assistenza agli automobilisti e il personale sanitario. Nel momento 'peggiore' si parlava di 60 vetture entrate a bordo su 500 mezzi incolonnati. Poi le operazioni sono proseguite ed è stato possibile, dopo ore, riuscire a smaltire tutto il traffico che si era nel frattempo accumulato. Poi a partire dalle 18 soliti rallentamenti e traffico congestionato per l'uscita dal lavoro. Racconti di giornate in coda che ormai sono la consuetudine a Genova e in tutta la Liguria.

LA NOTA DI AUTOSTRADE SULLE ISPEZIONI NOTTURNE - "Con la notte appena trascorsa si è conclusa la fase più impegnativa di ispezioni delle gallerie in area ligure, che prevedeva immediati interventi di manutenzione in caso di gravi difetti costruttivi, determinando l’eventuale prolungamento della chiusura della tratta autostradale in orario diurno, talvolta anche per alcuni giorni. A partire dalla prossima notte, le chiusure di tratta verranno disposte per dare seguito a interventi programmati di manutenzione".

E intanto dunque le chiusure notturne lungo la rete autostradale ligure vanno avanti. Ecco il dettaglio della notte tra il 17 e 17 luglio.

A7 Serravalle-Genova

-chiusura, con orario 22:00-6:00, del tratto compreso tra Genova ovest e l’allacciamento con la A12 Genova-Sestri Levante, verso Milano.

In alternativa, chi da Genova è diretto verso Milano, dovrà percorrere la viabilità ordinaria fino alla stazione di Bolzaneto, da cui entrare in A7 in direzione Milano. Chi è diretto in A12 dovrà raggiungere le stazioni di Genova est o Genova Nervi sulla stessa A12.

A10 Genova-Savona

-chiusura, con orario 21:00-6:00, dei tratti compresi tra Genova Aeroporto – Arenzano, verso Savona e Genova Pra’- Genova Aeroporto, verso Genova.

Chi da Genova è diretto verso Savona, potrà percorrere la viabilità ordinaria ed entrare in A10 alla stazione di Arenzano.

Chi proviene dalla A26 ed è diretto in A10, dovrà uscire alla stazione di Genova Pra’ e, tramite la SS1 Aurelia, raggiungere il capoluogo ligure oppure, se diretto verso Savona, procedere in direzione Arenzano dove entrare in A10.

Si ricorda che sulla SS1 Aurelia sono attivi due sensi unici alternati tra Arenzano e Genova.

A12 Genova-Sestri Levante

-chiusura, con orario 22:00-6:00, del tratto compreso tra Sestri Levante e Rapallo, verso Genova. In alternativa si consiglia di utilizzare l’uscita della stazione di Sestri Levante, percorrere la SS1 Aurelia e rientrare sulla A12 alla stazione di Rapallo in direzione Genova. A26 Genova Voltri-Gravellona Toce

-chiusura, con orario 22:00-6:00, del tratto compreso tra l’allacciamento con la A10 Genova-Savona e Ovada verso Alessandria/Gravellona Toce.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

a chi da Savona è diretto verso Alessandria/Gravellona Toce, si consiglia di uscire alla stazione di Genova Pra’, percorrere la SP456 del Turchino ed entrare a Ovada sulla A26; a chi da Genova è diretto verso Alessandria/Gravellona Toce, si consiglia di utilizzare la SP456 del Turchino ed entrare alla stazione di Ovada.

Si ricorda che sulla SP456 del Turchino vige una limitazione alla circolazione per i mezzi con massa superiore alle 7,5 tonnellate, dal km 78+765 al km 104+302.

Pertanto, i mezzi pesanti dovranno percorrere la viabilità ordinaria, immettersi sulla A7 alla stazione di Bolzaneto da cui potranno proseguire verso Milano e raggiungere la A26 attraverso la Diramazione Predosa Bettole.

CHIUSURE PRESISTENTI E CONTINUATIVE

-sulla A7 Serravalle-Genova, la stazione di Busalla in entrata verso Milano;

-sulla A7 Serravalle-Genova, la stazione di Isola del Cantone in entrata verso Milano e verso Genova e in uscita da Genova;

-sulla A10 Genova-Savona, la stazione di Genova Pegli, in entrata verso Savona e in uscita per chi proviene da Genova;

-sulla A10 Genova-Savona, la stazione di Genova Pra’ in uscita per chi proviene da Genova;

-sulla A10 Genova-Savona, la stazione di Arenzano in uscita da Savona;

-sulla A10 Genova-Savona, la stazione di Celle Ligure in entrata verso Genova e in uscita per chi proviene da Savona;

-sulla A12 Genova-Sestri Levante, la stazione di Lavagna in uscita per chi proviene da Livorno e in entrata verso Genova;

-sulla A12 Genova-Sestri Levante, la stazione di Chiavari in entrata e in uscita.