Andreazzoli in campo, con il Milan ultima chiamata

GENOVA - Aurelio Andreazzoli ha allenato il Genoa a Pegli regolarmente. Ma non si dica come se nulla fosse perché non è cosi’. Il tecnico dopo il pesante di Ko con la Lazio è piu’ che in bilico. Enrico Preziosi dopo gli sfoghi post Cagliari e i mal di pancia seguenti al match col Bologna sta cercando un nuovo allenatore e sarebbe il quinto in un anno solare: Ballardini, Juric, Prandelli, Andreazzoli e appunto “mister x” che potrebbe essere Gattuso.

L’ex milanista pero’ è in Russia e tornerà in Italia solo giovedì. Per questo il presidente rossoblu’ sta riflettendo, o meglio aspettando con Pioli e Nicola o Ranieri sullo sfondo come alternative. Gattuso sembra un po’ nicchiare e Preziosi non vorrebbe commettere l’errore di mandare a casa Andreazzoli per poi pentirsene. Ma il destino dell’attuale tecnico pare segnato anche perché la batosta subita a Roma dai biancocelesti ha dato l’impressione di non avere piu’ lo spogliatoio in mano. Rivoluzione a Cagliari, restaurazione col Bologna, altro shaker con la Lazio con Zapata, Pinamonti e Schone fuori.

Totale: un punto e tanta confusione. Se si aggiunge la sconfitta con l’Atalanta ecco un pareggino in un poker di incontri che ha aperto la crisi nella squadra. All’Olimpico il disastro piu’ fragoroso. Gol subiti senza opposizione, troppo facile per Milinkovic Savic e compagni indirizzare la gara a loro favore. E nella ripresa ecco Immobile e Caicedo fare lo slalom tra le belle statuine rossoblu’. E un velo pietoso sull’errore sotto porta nella ripresa di Sanabria che poteva riaprire almeno la partita. Poichi giorni per le decisioni ma sabato arriva un Milan disperato e in difficoltà quanto il Genoa.