Ancora pioggia e vento di burrasca sulla Liguria, allerta arancione nel Levante

GENOVA - Peggiora il tempo in Liguria. L'Arpal sulla base dell'ultimo bollettino meteo ha emanato un'allerta arancione da mezzanotte alle ore 15 di lunedì 12 aprile sul Levante (Zona C), allerta gialla sul centro (Zona B) e valli Scrivia, Trebbia e d'Aveto (Zona E). Nel Levante dalle 15 alle 17 di lunedì l'allerta meteo diventerà gialla.

Nello spezzino a causa del livello massimo pluviometrico raggiunto nell'area di frana la Strada Provinciale n°31 è stata chiusa in località Ripa. Il maltempo che ha interessato la regione nella notte tra sabato e domenica ha portato problemi limitati con qualche lieve allagamento nel savonese e interventi sparsi dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza alberi e rami spezzati dalla forza del vento. Una grossa frana è precipitata sulla provinciale n°226, nei pressi di Morasco. La circolazione è rimasta interrotta per alcune ore in entrambi i sensi per consentire lo sgombero dei detriti dalla carreggiata ed eliminare il pericolo di ulteriori cadute. Strada riaperta a senso unico alternato.

Le precipitazioni hanno interessato tutta la Liguria, e si sono soffermate in particolare sul centro: 124.8 mm a Panesi, 115.2 a Chiavari, 114.2 a Rapallo, 105 a Camogli.. Proprio dove sono attesi i quantitativi più significativi dell’imminente passaggio perturbato, che attraverserà la Liguria da ponente a levante a cominciare da questa notte. Il fronte freddo aumenterà l’instabilità, fornendo le condizioni necessarie per lo sviluppo di temporali localmente forti o organizzati. E' tornata anche la neve abbondante soprattutto in val Bormida e val d'Aveto (Leggi qui) .

PREVISIONI METEO ARPAL:

Domenica 11 aprile - Instabilità in rapido aumento in serata per l'approssimarsi di un sistema frontale dalla Francia con piogge e rovesci sparsi, anche a carattere temporalesco, in successiva intensificazione nella notte. Bassa probabilità di temporali forti sul centro-Levante e valli Scrivia, Trebbia e d'Aveto: possibili allagamenti localizzati, piccoli smottamenti. Venti inizialmente ancora forti settentrionali (50-60 km/h) sul centro, in attenuazione dal pomeriggio, forti meridionali sul Levante con rinforzi fino a burrasca (60-70 km/h) in tarda serata. Mare localmente agitato sul Levante, in temporaneo calo dal pomeriggio.

Lunedì 12 aprile - Perturbato con piogge moderate e rovesci diffusi, alta probabilità di temporali forti o organizzati sul centro-Levante e valli Scrivia, Trebbia e d'Aveto, bassa probabilità sul Ponente e relativo entroterra. Cumulate elevate sul Levante e relativo entroterra, significative sul centro-Ponente ed entroterra (localmente elevate sul centro); fenomeni in attenuazione dal tardo pomeriggio. Venti forti meridionali su C,E (50-60 km/h) fino al mattino, moderati settentrionali altrove con rinforzi forti e rafficati in serata sul centro-Ponente (55-65 km/h). Mare localmente agitato al mattino sul Levante per onda da Sud, in calo.

Martedì 13 aprile - Nelle prime ore, venti forti settentrionali (55-65 km/h) con raffiche di burrasca 60-75 km/h sul centro-Ponente e sui rilievi; graduale attenuazione dalle ore centrali.