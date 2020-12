Ancora maltempo in Liguria, allerta meteo gialla per pioggia nel Levante

LA SPEZIA - Prosegue la fase di maltempo in Liguria. Dopo la nevicata arrivata anche sulla costa nel Savonese (GUARDA QUI LE FOTO) è ora il Levante della regione a essere interessato da condizioni climatiche avverse. Non è la neve a preoccupare quanto la pioggia. L'Arpal ha emanato una allerta meteo gialla sul levante ligure (dal Portofino a Sarzana) fino alle ore 18 di oggi martedì 29 dicembre a causa della ripresa delle precipitazioni che si annunciano diffuse con cumulate significative proprio a levante e che vanno a combinarsi con l'attuale saturazione del suolo e alla fusione delle nevi.

LE PREVISIONI METEO ARPAL:

MARTEDI' 29 DICEMBRE - Un persistente e intenso flusso di libeccio determina piogge diffuse sul Levante, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, per buona parte della giornata; altrove molto nuvoloso con qualche schiarita più decisa a Ponente. Venti da Sud-Ovest ancora forti al mattino, in successivo calo. Mareggiate su tutte le coste, in lenta scaduta. Venti: da Sud-Ovest, burrasca a Ponente, forti su Centro-Levante, in lento calo; dal pomeriggio ingresso da Nord-Ovest su Centro-Ponente. Mare: fino al mattino mare molto agitato con mareggiate diffuse, anche intense su Centro-Levante; dal pomeriggio moto ondoso in progressiva scaduta fino a molto mosso, localmente agitato. Umidità: su valori alti.