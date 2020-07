Ancora chiusure e code in Liguria, martedì il Cdm sulla revoca della concessione ad Autostrade

GENOVA - Mentre dal ministero del Trasporti arriva la conferma che dopo il 15 luglio le autostrade della Liguria dovrebbero tornare a respirare con la fine delle ispezioni, proseguono le immancabili code in autostrada e nella viabilità ordinaria. Per quanto riguarda il nodo genovese resta chiuso il tratto tra Genova Bolzaneto e Genova Ovest, mentre è stato riaperto in ingresso proprio il casello di Genova Ovest da dove adesso ci si può immettere sia per andare verso Milano che verso la A12.

E già dalle primissime ore della mattina ecco la coda che si forma per chi da Busalla è diretto verso Genova con l'obbligo di uscire a Bolzaneto ed entrare in città. Una situazione che perdura da diversi giorni e che continua a creare non pochi disagi per chi deve muoversi per raggiungere il proprio posto di lavoro con code e traffico immobile soprattutto il Valpolcevera. Coda anche in A10 tra Genova Aeroporto e Genova Pra'. Riaperto alle 7,20 circa il tratto della A10 tra l’allacciamento con la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce e Varazze, verso Savona, per attività di ispezione delle gallerie “Mervalo”, “Crevari” e “Borgonovo”.

Intanto anche il tema della revoca della concessione ad Autostrade per l'Italia potrebbe essere arrivata a un momento chiave. E' infatti previsto per domani martedì 14 luglio un consiglio del ministri che dovrebbe affrontare la questione. Il premier Conte è orientato alla revoca della concessione nei confronti di Autostrade.