AMT, attivo il piano di trasporto per la ripresa della scuola

GENOVA - Anche per il nuovo anno scolastico che sta per iniziare, AMT ha predisposto, in accordo con il tavolo di coordinamento istituito in Prefettura, un piano di potenziamento del servizio di trasporto urbano e provinciale.

Esso prevede:

intensificazione dei servizi di trasporto pubblico urbano gestiti direttamente da AMT;

linee scolastiche urbane dedicate, attivate con fornitori privati;

intensificazione dei servizi di trasporto pubblico provinciale organizzate con fornitori privati.

del servizio ordinario nelle fasce orarie "di morbida" 10.00 -12.00 e 14.00 -17.00 con l’utilizzo di 33 autobus aggiuntivi. Sarà intensificato anche il servizio di metropolitana, in particolare nelle ore di punta. Oltre all'intensificazione delle linee urbane, che gli studenti utilizzano normalmente e che continueranno ad usare per gli spostamenti casa/scuola, è prevista in ambito urbano l’attivazione di 10 linee scolastiche effettuate con 35 bus turistici, in convenzione con fornitori privati, che garantiranno i collegamenti con i maggiori plessi scolastici, partendo da punti di raccolta quali stazioni ferroviarie o nodi di interscambio con linee collinari o ad elevata frequenza.

La tabella con il dettaglio delle linee scolastiche urbane e dei loro percorsi.

SC1 Brignole-Carrara (7.00-10.00 e 12.00-16.00)

andata: piazza Verdi, via Invrea, via Odessa, via Montevideo, corso Gastaldi, corso Europa, via Maggio, via Turr ritorno: via Turr, corso Europa, corso Gastaldi, via Tolemaide, viale Revel, piazza Verdi

SC2 Brignole-Molassana (7.00-10.00 e 12.00-16.00)

andata: piazza Verdi, via Canevari, via Moresco, via Monnet, via Bobbio, via Piacenza, via Emilia, via Molassana, largo Boccardo

ritorno: largo Boccardo, via Molassana, via Piacenza, via Bobbio, via Canevari, viale Revel, piazza Verdi

SC3 Brignole-Merani (7.00-10.00 e 12.00-16.00) andata: piazza Verdi, viale Duca d’Aosta, corso Buenos Aires, via Nizza, via Battisti, piazza Merani

ritorno: piazza Merani, via Trento, via Nizza, corso Buenos Aires, via Cadorna, piazza Verdi

SC4 Principe-Sopranis (7.00-10.00 e 12.00-16.00) andata: piazza Acquaverde, via Doria, via San Benedetto, via Buozzi, via Venezia, via Bologna, largo S.F. da Paola largo

ritorno: S. F. da Paola, via Bologna, via Venezia, via Buozzi, via S. Benedetto, via Doria, piazza Acquaverde

SC5 Voltri-Sestri Ponente (7.00-10.00 e 12.00-16.00)

andata: via Camozzini, via Prà, lungomare di Pegli, via Multedo, via Merano, vie Menotti, via Manara, via Giotto ritorno: via Giotto, via Hermada, via Puccini, via Merano, via Multedo, lungomare di Pegli, via Prà, via Camozzini

SC6 Bolzaneto-Rivarolo-Montano-Dinegro (7.00-10.00 e 12.00-16.00)

andata: via Pastorino, via Reta, via Teglia, via Rivarolo, via Pallavicini, via Rossini, via Jori, via Fillak, via Reti, piazza Montano, via Cantore, piazza Dinegro

ritorno: piazza Dinegro, via Cantore, piazza Montano, via Reti, via Fillak, via Canepari, via Rossini, via Celesia, via Rivarolo, via Teglia, via Reta, via Giro del Vento, via Bolzaneto, via Pastorino

SC7 Pallavicini-Borzoli-Sestri Ponente (7.00-10.00 e 12.00-16.00) andata: piazza Pallavicini, via al Ponte Polcevera, via Ferri, via Borzoli, via Hermada, via Puccini, via Travi ritorno: via Travi, via Menotti, via Manara, via Giotto, via Borzoli, via Ferri, via al Ponte Polcevera, piazza Pallavicini

SC8 Voltri-Calamandrei-Prà (7.00-10.00 e 12.00-16.00) andata: via alla Stazione di Voltri, via Prà, via Sorgenti Sulfuree, via Martiri del Turchino, via della Benedicta, via Calamandrei, via Vallecrosia, via Pietra Ligure, via Ventimiglia, via Don Verità, piazzale Parks ritorno: piazzale Parks, via Don Verità, via Ventimiglia, via Pietra Ligure, via Calamandrei, via della Benedicta, via Novella, via 2 Dicembre 1944, via Martiri del Turchino, via Sorgenti Sulfuree, via Prà, via Voltri, via alla Stazione di Voltri

SC9 Sturla – Albaro – Diaz (7.00-10.00 e 12.00-16.00) andata: Piazza Sturla, via Caprera, via Pisa, via Boselli, via Albaro, via Pozzo, corso Buenos Aires, via Brigata Bisagno, via Diaz, via Brigata Liguria ritorno: Via Brigata Liguria, via Fiume, Brignole, corso Buenos Aires, via Pozzo, via Albaro, via Boselli, via Pisa, via Caprera , piazza Sturla

SC10 Principe-Manin (7.00-10.00 e 12.00-16.00) andata: Principe, circonvallazione a monte, Manin ritorno: Manin, circonvallazione a monte, Principe

Per il servizio di trasporto pubblico provinciale è stato previsto l’utilizzo di 34 bus aggiuntivi, acquisiti attraverso il ricorso ai privati, oltre ad un eventuale rafforzamento del servizio ordinario. Se si dovessero presentare situazioni di necessità nella fase di entrata a scuola, scatterà il protocollo previsto, ovvero la partenza di un secondo mezzo. La pianificazione del servizio sulla rete viene elaborata tenendo conto della provenienza degli studenti che frequentano gli istituti presenti sulle tratte provinciali. Per dare informazioni e fornire assistenza ai clienti sarà presente personale aziendale presso i principali nodi di interscambio della rete.

Di seguito le tratte dove verranno attivate le corse aggiuntive per il servizio scolastico:

Gruppo A Ponente Cogoleto - Terralba - Voltri e Arrestra – Voltri

Gruppo C Valle Stura Rossiglione - Masone (autostrada) - Genova Brignole Rossiglione - Masone - Voltri - Sestri Ponente via Turchino.

Gruppo E Alta Val Polcevera Pedemonte - Genova Bolzaneto Sant’Olcese - Genova Bolzaneto.

Gruppo F Valle Scrivia Bromia - Savignone (autostrada) - Genova Brignole Bromia - Busalla (autostrada) - Genova Brignole Bromia - Busalla - Ronco Scrivia Pontedecimo - Busalla - Ronco Scrivia.

Gruppo H Valle Verde Ponteferriera - Genova Pontedecimo Genova Pontedecimo – Isoverde.

Gruppo M Alta Val Bisagno - Val Trebbia Torriglia - Genova Brignole Scoffera - Davagna – Prato Bromia - Creto - Genova Brignole.

Golfo Paradiso Colle Caprile - Recco - Genova Brignole Rapallo FS - Recco - Genova Brignole Recco - Genova Brignole

Tigullio Occidentale Santa Margherita Ligure - Ruta – Recco Rapallo FS - Chiavari FS.

Tigullio Centrale Monleone - Genova Brignole S.Stefano d'Aveto – Chiavari Borzonasca – Chiavari Ferriere – Chiavari Ferriere - Chiavari - Sestri Levante Calvari - Carasco – Chiavari Chiavari - S.Salvatore – Graveglia Cichero – Chiavari Leivi – Chiavari Campodonico – Chiavari Rovereto – Chiavari

Tigullio Orientale Varese Ligure - Sestri Levante – Chiavari Riva Trigoso – Chiavari Casarza Ligure – Chiavari Riva Trigoso - S.Bartolomeo - Sestri Levante Castiglione Chiavarese - S.Pietro Frascati - Sestri Levante