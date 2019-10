Altra notte fuori casa per sfollati di Varazze. Lavori finiti, riaperta strada del Turchino

CAMPO LIGURE - E' stata riaperta nel pomeriggio la strada statale 456 "del Turchino" a Campo Ligure, in provincia di Genova, interessata nella notte fra lunedì e martedì da un movimento franoso di ampie proporzioni che ha travolto la chiesa edificata in prossimità della statale al km 86,600. Lo smottamento ha causato il crollo dell'edificio interessando l'intera carreggiata.

Anas ha attivato le operazioni di pulizia del versante e di disgaggio, eseguito tramite rocciatori e mezzi d'opera appositamente progettati per lavorare sui versanti scoscesi, che sono proseguite ininterrottamente nei giorni scorsi anche in concomitanza con il perdurare del maltempo e dell'allerta meteo sulla Regione. Le attività hanno interessato una porzione particolarmente estesa della pendice, ben più ampia di quanto prospettato nelle prime fasi di intervento, e hanno portato alla rimozione di circa 2 mila metri cubi di materiale instabile. Ultimata nel pomeriggio la messa in sicurezza della pendice ed il montaggio della barriera paramassi provvisoria, la statale è stata riaperta al transito con il senso unico alternato.

"Già dalla mattina di martedì, a poche ore dalla frana, abbiamo potuto constatare che i mezzi meccanici stavano lavorando per liberare quanto prima il passaggio. Non è stato un intervento semplice perché il materiale franoso era consistente e occorreva mettere in sicurezza il fronte: adesso procederemo con i lavori di consolidamento in modo da poter aprire completamente al traffico quanto prima" ha commentato l'assessore alla Protezione civile di Regione Liguria Giacomo Giampedrone.

FRANA A VARAZZE - Dieci persone sono state sfollate a causa di uno smottamento avvenuto lungo la strada provinciale 57 a Varazze. A causa del forte maltempo dei giorni scorsi, un grande masso si è staccato dalla collina finendo sulla strada, in località Casanova. La frana è avvenuta sabato sera nei pressi di tre abitazione che, in via precauzionale, sono state fatte sgomberare dai vigili del fuoco e dalla polizia locale. Sul posto sono intervenuti anche i tecnici della provincia di Savona e i volontari della protezione civile. La strada provinciale comunque resta chiusa e gli sfollati restano fuori casa. E' il risultato del sopralluogo compiuto da Comune, Provincia e Regione sulla frana che ha interessato la SP 57 in frazione Casanova nel Comune di Varazze, dove un masso grande quanto un'auto, si è staccato dalla montagna. I tecnici hanno visionato il fronte franoso per capire se ci fosse ancora il rischio di cedimenti. E' stato notato che il versante potrebbe avere altri cedimenti quindi dovrà essere deciso se sanare la zona da cui è caduto il masso o intervenire con una attività per fare cadere altre pietre pericolese o intervenire in modo più strutturale per mettere in sicurezza tutta la parete rocciosa.