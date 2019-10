Alluvione in valle Stura, ecco il quadro dei treni cancellati e di quelli con limitazioni

GENOVA - Ancora disagi a causa dell'alluvione che due giorni fa ha colpito la valle Stura e il basso Piemonte per chi deve usare i treni. La linea ferroviaria Genova-Ovada è sempre interrotta.

LA SITUAZIONE TRENI - Programma dei servizi per oggi 24 ottobre:

Treni cancellati:

R 6051 Acqui Terme (5:20) - Genova Brignole (6:51)

R 6055 Acqui Terme (7:03) - Genova Brignole (8:36)

R 6058 Genova Brignole (11:12) - Acqui Terme (12:39)

Treni parzialmente cancellati:

R 6053 Acqui Terme (6:04) - Genova Brignole (7:37): limitato a Ovada (6:25)

R 6050 Genova Brignole (6:05) - Acqui Terme (7:28): origine da Ovada (7:07)

R 6057 Acqui Terme (7:40) - Genova Brignole (8:53): limitato a Ovada (7:54)

R 6052 Genova Brignole (7:05) - Acqui Terme (8:35): origine da Ovada (8:10)

R 6059 Acqui Terme (9:17) - Genova Brignole (10:52): limitato a Ovada (9:38)

R 6054 Genova Brignole (9:09) - Acqui Terme (10:35): origine da Ovada (10:14)

R 6061 Acqui Terme (11:17) - Genova Brignole (12:49): limitato a Ovada (11:38)

R 6056 Genova Brignole (10:12) - Acqui Terme (11:39): origine da Ovada (11:18)

R 6063 Acqui Terme (12:17) - Genova Brignole (13:49): limitato a Ovada (12:38)

R 6060 Genova Brignole (12:12) - Acqui Terme (13:39): origine da Ovada (13:18)

R 6065 Acqui Terme (13:17) - Genova Brignole (14:49): limitato a Ovada (13:38)

R 6062 Genova Brignole (13:12) - Acqui Terme (14:39): origine da Ovada (14:18)

R 6067 Acqui Terme (14:17) - Genova Brignole (15:51): limitato a Ovada (14:38)

R 6064 Genova Brignole (14:12) - Acqui Terme (15:39): origine da Ovada (15:19)

R 6069 Acqui Terme (16:17) - Genova Brignole (17:51): limitato a Ovada (16:38)

R 6066 Genova Brignole (16:12) - Acqui Terme (17:39): origine da Ovada (17:18)

R 6071 Acqui Terme (17:17) - Genova Brignole (18:49): limitato a Ovada (17:38)

R 6070 Genova Brignole (18:12) - Acqui Terme (19:39): origine da Ovada (19:19)

R 6073 Acqui Terme (18:17) - Genova Brignole (19:51): limitato a Ovada (18:38)

R 6068 Genova Brignole (17:13) - Acqui Terme (18:39): origine da Ovada (18:18)

R 6072 Genova Brignole (19:12) - Acqui Terme (20:39): origine da Ovada (20:18)

R 6074 Genova Brignole (20:35) - Acqui Terme (22:02): origine da Ovada (21:43)

R 6075 Acqui Terme (20:40) - Genova Brignole (22:06): limitato a Ovada (21:00)