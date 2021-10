Alluvione, Banca Carige vicina a Catania: stanziati 10 milioni di euro per le vittime

GENOVA - Le terribili immagini che arrivano dal catanese in questi giorni riportano alla memoria quelle delle numerose alluvioni che in passato hanno colpito la Liguria, causando numerose vittime e danni ingenti.

Di fronte ad un momento di difficoltà così simile a quello che la nostra regione ha vissuto in passato, Banca Carige si è mossa immediatamente per tendere la mano ai catanesi. L'istituto genovese ha infatti deciso di mettere a disposizione un plafond di 10 milioni di euro per sostenere le vittime di questa violenta alluvione.

I prestiti erogati saranno facilmente richiedibili e a condizioni agevolate, a dimostrazione del fatto che Banca Carige, come dichiarato dal Chief Commercial Officer Gianluca Guaitani, vuole "favorire il ritorno alla normalità delle zone così duramente colpite nel più breve tempo possibile."