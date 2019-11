Allerta rossa sulla Liguria, la situazione delle strade statali

GENOVA - Prosegue la forte ondata di maltempo che sta interessando la Liguria in queste ore. Sulle strade statali si segnalano alcune limitazioni al transito a causa di allagamenti o per l’innalzamento dei corsi d’acqua.

Il personale Anas (Gruppo FS Italiane) è presente su tutta la rete di competenza per garantire la sicurezza della circolazione e ripristinare la transitabilità appena possibile, compatibilmente con l’evolversi delle condizioni meteo.

Nel dettaglio, la strada statale 582 “del Colle di San Bernardo” è chiusa in entrambe le direzioni in località Cisano sul Neva (dal km 29.500 al km 16,800) in provincia di Savona, in via precauzionale per l’esondazione del fiume Neva.

Sulla stessa strada si segnalano rallentamenti in località Zuccarello (km 24,290) per una frana.

La strada statale 225 “della Fontanabuona” è chiusa in entrambe le direzioni in località Carasco (km 4,500) in provincia di Genova, in corrispondenza del ponte sul torrente Entella, per l’innalzamento del livello idrometrico.

La strada statale 29 “del Colle di Cadibona” è chiusa in entrambe le direzioni a causa dell’esondazione del fiume Bormida tra i comuni di Dego e Piana Crixia (dal km 118 e al km 120) in provincia di Savona.

La strada statale 1 “Via Aurelia” è chiusa in località Vado Ligure (km 581,200) a causa di un allagamento. Le deviazioni sono segnalate sul posto.

Sempre sulla statale Aurelia si segnalano rallentamenti per allagamenti diffusi ad Alassio (SV) mentre il traffico è rallentato per frane ad Albisola Superiore (SV), Bordighera e Latte (IM).

Rallentamenti per allagamento anche sulla strada statale 45 “di Val di Trebbia” si segnalano a Bargagli (GE)