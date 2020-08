Allerta meteo, notte senza guai in Liguria: danni a Novi Ligure e Viareggio

GENOVA - Una notte senza particolari criticità accompagna la conclusione dell'allerta arancione per maltempo in Liguria. Tra sabato 29 e domenica 30 agosto precipitazioni fra deboli e moderate hanno riguardato costantemente il centro levante. Il passaggio del fronte in arrivo dalla Francia ha attraversato il centro ponente con deboli precipitazioni diffuse e calo di qualche grado delle temperature. La minima è stata registrata a Poggio Fearza con 7.9ºC.

Il Levante ligure è stato interessato dal transito di isolate celle temporalesche sparse che hanno determinato precipitazioni con intensità moderate e intensa attività elettrica. I fenomeni hanno interessato anche il centro e il Ponente della regione con intensità debole e continuano sul Levante con intensità fino a moderata. Non si rilevano incrementi significativi dei livelli idrometrici ma non si escludono, data la natura temporalesca delle precipitazioni, repentini innalzamenti nei piccoli rii, allagamenti localizzati

nelle zone depresse delle aree urbane e ad opera dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche.

Decisamente peggio è andata al confine con Toscana e Piemonte. Pioggia e vento con fulmini in Versilia hanno ancora una volta provocato allagamenti nelle strade, soprattutto a Viareggio (Lucca), con notevoli rallentamenti del traffico e disagi alla popolazione. Annullati alcuni eventi programmati all'aperto per la serata, visto il preannunciato allerta arancione delle condizioni meteo. Chiuso per precauzione il viale dei Tigli, la grande strada alberata che in 5 km unisce Viareggio a Torre del Lago. La chiusura è stata decisa per evitare danni a persone o cose a causa di eventuali cadute di rami o piante. A Pietrasanta è caduta a causa del vento sul viale Apua, l'arteria che porta dal capoluogo al litorale di Marina di Pietrasanta. Temporali importanti anche sui versanti di Massa, Carrara e nel bacino della Lunigiana.

Nell'Alessandrino un forte nubifragio si è abbattuto nella zona di Novi Ligure. A Fraconalto in tre ore sono caduti 224 millimetri di pioggia. A Gavi il torrente Lemme è esondato nella zona del campo sportivo. Allontanata dall'abitazione, per breve tempo, una famiglia. Sono stati 25 gli interventi dei vigili del fuoco nella provincia di Alessandria. Impegnate 5 squadre, tutte nella zona del Novese e dell'Appennino al confine con la Liguria.