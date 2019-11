Allerta meteo a Genova, come cambia la mobilità

GENOVA - Il servizio Amt durante gli stati di allerta meteo arancione e rossa emessi da Regione Liguria osserverà le seguenti disposizioni. Durante lo stato di allerta arancione, emesso dalla Regione Liguria dalle ore 18.00 alle ore 23.59 di venerdì 22 novembre: la metropolitana sarà in servizio sull’intera tratta Brin - Brignole; resteranno chiusi i due accessi della stazione metro di Brignole di via Canevari, gli ascensori all’interno della stazione zona Canevari e gli ascensori da piazza Raggi a corso Montegrappa. La stazione metro di Brignole sarà accessibile da piazza Raggi e da Verdi dai normali accessi. Saranno chiusi gli ascensori del sottopasso ferroviario di Sestri Ponente in via Puccini e l'ascensore di Quezzi.

Durante lo stato di allerta rossa dalle ore 00.00 alle ore 23.59 di sabato 23 novembre, la metro effettuerà servizio sulla tratta Brin - De Ferrari, resterà chiusa per tutta la durata dell'allerta rossa la stazione metro di Brignole. Saranno chiusi gli ascensori del sottopasso ferroviario di Sestri Ponente in via Puccini e l'ascensore di Quezzi. Saranno sospesi il servizio Mobilitybus e Navebus.

Inoltre, la ferrovia Genova Casella resterà chiusa per tutta la durata dell'allerta rossa, compatibilmente con le condizioni della viabilità stradale verrà istituito il servizio bus sostitutivo che effettuerà le corse con lo stesso orario del trenino. Il bus sostitutivo partirà da Genova piazza Manin e dalla stazione di Casella. Chiusura fino a cessata allerta della Galleria Pizzo sulla strada statale Aurelia.