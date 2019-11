Allerta arancione a Genova, parchi, musei, parcheggi e metro: tutte le disposizioni

GENOVA - Le direzioni del Comune di Genova, i Municipi e le Aziende (Aster, Amiu e Amt) hanno attivato i piani di emergenza previsti per lo stato di allerta meteo arancione. L'allerta arancione è in vigore a Genova dalle ore 8 alle 18 di mercoledì 27 novembre.

In ragione delle abbondanti piogge degli ultimi giorni che aumentano l’instabilità radicale dell’alberatura è stata disposta – a seguito di valutazioni tecniche – la chiusura dei cimiteri, dei giardini e dei parchi pubblici. Al loro interno saranno assicurati i percorsi protetti per l’espletamento dei normali servizi.

- Chiuso il complesso sportivo Lago Figoi dalle 8 alle 18 di mercoledì 27 novembre.

- Chiusi il Museo civico di storia naturale “G. Doria”, la Loggia di piazza Banchi.

- Chiuso l’ufficio IAT del Porto Antico.

- Chiuse anche le Biblioteche Bruschi, Guerrazzi, Lercari, Palasciano, Servitano, Gallino e Cervetto.

ACCESSI METROPOLITANA - Per quanto riguarda la Metropolitana, resteranno chiusi fino a cessata allerta arancione i due accessi della stazione metro di Brignole di via Canevari, gli ascensori all’interno della stazione metro zona Canevari e gli ascensori da piazza Raggi a corso Montegrappa. La stazione metro di Brignole sarà accessibile da piazza Raggi (Borgo Incrociati) e da piazza Verdi dai normali accessi. Per tutta la durata dell’allerta meteo arancione gli ascensori del sottopasso della stazione ferroviaria di Sestri Ponente, in via Puccini, e l’ascensore di Quezzi restano chiusi. Si ricorda che inoltre vista l'emergenza viabilità il servizio pubblio cittadino gestito da Amt resterà gratuito fino a nuova comunicazione prevista nei prossimi giorni. Si parla dunque di autobus, metropolitana, ascensori, funicolari e servizio navebus

PARCHEGGI - Tutti i possessori di tagliandi Blu Area A, B, C, R e T, esclusivamente nei casi in cui tali zone siano state opzionate come prima scelta (es. AL – CF – CG ecc.), hanno diritto a parcheggiare gratuitamente in tutte le zone Blu Area, a partire da 3 ore prima della decorrenza dell’allerta e fino alle ore 12 del giorno successivo della cessata allerta.

Il Comune di Genova ricorda che, durante il periodo di allerta meteo idrologica, i cittadini sono tenuti ad adottare, in tutta la città, i comportamenti di autoprotezione. Tutte le ordinanze e le norme di autoprotezione sono disponibili sul sito www.comune.genova.it.

All'entrata in vigore dell'allerta:

• predisporre paratie a protezione dei locali al piano strada, chiudere le porte di cantine e seminterrati e salvaguardare i beni mobili che si trovano in locali allagabili;

• porre al sicuro i propri veicoli in zone non raggiungibili dall’allagamento;

• limitare gli spostamenti a esigenze di effettiva necessità;

• tenersi aggiornati sull’evolversi della situazione e prestare attenzione alle indicazioni fornite dalle Autorità, da radio, tv e tutte le altre fonti di informazione.