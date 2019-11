GENOVA - Oggi venerdì 8 novembre le scuole a Genova resteranno aperte, la conferma arriva dal delegato alla Protezione civile del Comune Sergio Gambino. La decisione definitiva è stata presa intorno alle ore 5.30 una volta valutata la situazione metereologica della città e consultati gli ultimi bollettini.

