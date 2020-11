Albenga conquista gli Emmy Awards con il doppiaggio di Anna Pesce

ALBENGA - La Liguria varca i confini nazionali grazie alla creatività di Anna Pesce, 26enne di Albenga, premiata dagli Emmy Awards – uno dei più importanti premi televisivi a livello internazionale – per aver partecipato al progetto ‘Create together’ sulla piattaforma Hitrecord. L’idea nasce lo scorso aprile, nel pieno della pandemia, quando Hitrecord realizza una miniserie di 6 episodi in collaborazione con YouTube Originals. Uno spettacolo ‘virtuale’ per documentare la vita durante il lungo e travagliato periodo di isolamento. In questo modo, riunendosi attraverso la creatività e la collaborazione, gli utenti da tutto il mondo hanno contribuito a un progetto che ha immediatamente raccolto il favore della critica.

Anna ha presentato il doppiaggio della poesia ‘Yes, your plans have gone to shit’ scritta da Joseph Gordon Levitt, pubblicato nella puntata pilota del progetto ‘Create Together’. Oggi la notizia della premiazione con il certificato degli Emmy: “Sono davvero fiera di aver fatto parte di un progetto così importante, che ha visto unita creatività e tecnologia” scrive Anna sul suo profilo Facebook. “Collaboro con Hitrecord sia per il doppiaggio sia per la pubblicazione di disegni. Credo che in un momento così difficile sia importante continuare a produrre idee e svilupparle con l’aiuto della tecnologia. È stata un’opportunità per tanti giovani, ma anche un modo per sentirsi meno soli” conclude.