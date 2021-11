Al via la 20esima edizione di Olioliva

IMPERIA - 5 novembre 2021. Imperia, calata G.B. Cuneo ore 15. Taglio del nastro ufficiale della 20esima edizione di Olioliva,la tre giorni promossa dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria, dedicata all'olio nuovo che vede protagonista indiscusso l'impereriese.

Un'edizione all'insegna della rinascita e della voglia di ripartire.

"Non poteva iniziare meglio - ha detto soddisfatto Enrico Lupi, presidente dell'ente camerale, pochi minuti dopo il taglio del nastro. Sono contento. Molto. E' l'edizione della rinascita ma anche delle opportunità., Abbiamo avuto un importante incontro con il vice console dell'Argentina Manrique Altavista con il quale abbiamo gettato le basi per una collaborazione duratura. L'imperiese Manuel Belgrano, come noto, è un'eroe per l' Argentina ed è quindi naturale la collaborazione con questo paese".

Entusiasti anche i toni di Altavista che non vede l'ora di intraprendere questo nuovo percorso: "C'è tanto in comune. C'è una storia, c'è un passato indelebile a cui siamo legati e che abbiamo tutta l'intenzione di preservare".