Al via il processo di regionalizzazione della Cisl Liguria: il consiglio generale in modalità streaming

GENOVA - Si è svolto questa mattina in modalità streaming il consiglio generale della Cisl Liguria che ha preso il via con la relazione del segretario regionale Luca Maestripieri. I lavori del “parlamentino” Cisl è stato chiuso dall’ intervento del neo segretario della Cisl Luigi Sbarra. Gli 83 consiglieri hanno approvato la delibera che avvia il processo di regionalizzazione della Cisl Liguria, un percorso che sarà completato al congresso, la cui data non è ancora stata fissata per l’emergenza sanitaria ancora in atto.

Contestualmente, sono stati eletti anche i responsabili territoriali delle 4 Cisl liguri che resteranno in carica fino al congresso: per Genova area metropolitana Marco Granara, per Imperia Claudio Bosio, per Savona Simone Pesce mentre a La Spezia Antonio Carro : “Buon lavoro ai responsabili delle Cisl territoriali, sono tutti dirigenti sindacali esperti e di alto profilo. La regionalizzazione - spiega Luca Maestripieri, segretario generale della Cisl Liguria - ha lo scopo di rafforzare la presenza dei sindacalisti nel territorio e nei luoghi di lavoro, per meglio rispondere alle persone che sempre piu numerose si rivolgono a noi”.