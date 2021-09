Al Porto Antico arriva Music Expo, per studiare la musica come una materia universitaria

GENOVA - Al Porto Antico è sbarcata Music Expo, un villaggio musicale che fino al 12 settembre punta ad approfondire il mondo della musica. “La musica a 360 gradi da approfondire non solo come arte performativa, ma come una scienza. Qui viene trattata come se fosse una materia universitaria”, puntualizza Luca Sabatini, ideatore della manifestazione alla sua edizione ‘zero’. "Ci auguriamo anche di proseguire con la rassegna il prossimo anno con dimensioni maggiori, pandemia permettendo". L'appuntamento è in Piazza delle Feste.

Il programma è davvero ricco. Ad aprire la manifestazione è stato Ghigo Renzulli che nell’occasione ha presentato il suo libro "Quarant’anni da Litfiba". A Primocanale ha parlato del momento che stiamo affrontando: "La pandemia ha colpito duramente il settore musicale. La musica è un'attività di aggregazione, stiamo cercando di tornare anche se i concerti non sono gli stessi di prima, ma speriamo che il prossimo anno torni tutto normale".

Dal jazz alla musica classica, dai ragazzi del Conservatorio all'Accademia della Musica, fino alle professioni musicali: tantissimi i temi che verranno toccati. Per partecipare alle conferenze sarà necessario essere in possesso del Green Pass.

IL PROGRAMMA

Sabato 11 settembre sarà la volta di Alessandro Donati, social media

manager romano che tratterà il tema dell’autopromozione come strumento del musicista 2.0; proseguirà la giornata il convegno sulla filiera della musica nella scuola alla presenza dell’Assessore Regionale Ilaria Cavo che ha deleghe, tra l’altro, a Scuola, Università e Formazione, Cultura e Spettacolo, con Roberto Tagliamacco (Conservatorio N. Paganini) e Alessandro Clavarino (USR Liguria). La giornata, ricca di appuntamenti, chiuderà con l’incontro che vede protagonista Max Manfredi con il giornalista Federico Traverso sulle “Prospettive della Canzone d’autore”.

Domenica 12 settembre il primo appuntamento è alla mattina con il

convegno pubblico sul Turismo Musicale, moderato dalla giornalista de Il Sole 24 ore Carla Moreni alla presenza dell’Assessore allo Sviluppo Economico Turistico e Marketing Territoriale del Comune di Genova, Laura Gaggero, Claudio Orazi (Sovrintendente del Teatro Carlo Felice di Genova), Anna Maria Meo (sovrintendente del Teatro Regio di Parma). Altro appuntamento da segnalare quello del pomeriggio che vede protagonista Franco Mussida, indimenticabile chitarrista della Premiata Forneria Marconi e fondatore della scuola di musica CPM, che tratta il tema del ruolo della musica nel contesto contemporaneo: “La musica si ascolta o si consuma?”.