Aids, Anlaids denuncia: "In Liguria 15-20 contagi l'anno, il dato è negativo

GENOVA - Ogni anno in Liguria si registrano un centinaio di nuove diagnosi di infezione da Hiv, con 15-20 casi di Aids. Come il resto d'Italia, anche la Liguria soffre di un aumento dei casi di Hiv nella popolazione giovanile, tra i 18-35 anni. E' l'allarme lanciato da Anlaids Liguria in occasione della Giornata mondiale contro l'Aids prevista l'1 dicembre, con la campagna "Per chi vede oltre", che si concretizzerà anche con alcuni monumenti illuminati di rosso come la fontana di Piazza De Ferrari, la Lanterna e la ruota panoramica del Porto Antico a Genova, con il patrocinio del Comune.

"Dalle statistiche locali emergono due aspetti preoccupanti anzitutto, il fatto che siano costanti negli ultimi anni deve essere considerato come un elemento negativo. In secondo luogo, un'ampia parte di coloro che scoprono di essere affetti, circa il 40%, registra uno stadio della malattia già avanzato. Questo dato costante rappresenta un fatto grave, poiché siamo di fronte a una patologia per la quale esistono diversi strumenti di prevenzione: l'ignoranza rappresenta il principale ostacolo da affrontare", commenta Giovanni Cassola, ex direttore del reparto di Malattie infettive dell'ospedale Galliera di Genova e vicepresidente di Anlaids Liguria.