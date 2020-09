Addio a Philippe Daverio, lo storico dell'arte morto a 71 anni

GENOVA - E' morto questa notte all'istituto dei Tumori di Milano lo storico dell'arte Philippe Daverio. Lo ha reso noto la regista e direttrice del Franco Parenti Andree Ruth Shammah. Docente e saggista, ex assessore alla Cultura del Comune di Milano, aveva 71 anni.

"Mi ha scritto suo fratello stamattina per dirmi che Philippe è mancato stanotte" ha detto Shammah. I suoi sono stati 71 anni dediti all'arte, tra gallerie dedicate al panorama contemporaneo, allestimento di mostre, diverse prestigiose collaborazioni per riviste, programmi televisivi e pubblicazioni.

Daverio ha frequentato spesso la Liguria con diversi incontri sul territorio. In una delle sue ultime volte in Liguria era stato al Santuario di Montallegro, proprio lo scorso agosto 2019, quando aveva partecipato ad una rassegna estiva dedicata anche ai più piccini. Forte il rapporto anche con l'Università di Genova, tanto che nel 2016 era stato ospite a Palazzo della Borsa per Univercity. Nel 2008 invece aveva menzionato Genova, ripercorrendone la sua storia, come esempio di cambiamento proprio in una intervista rilasciata a Primocanale.