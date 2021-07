Ad Oltre Tutto il caos treni, il ritorno del "Mercantile" in edicola e il post Europeo

GENOVA - Appuntamento questa sera alle 21 su Primocanale ed in streaming su primocanale.it con Oltre Tutto, il programma di approfondimento ed inchiesta di Primocanale condotto da Maurizio Michieli con in studio Franco Manzitti.

Apertura dedicata al caos treni in Liguria, con pochi convogli ad alta e media velocità contingentati nei posti e l'intasamento di quelli regionali con capienza all'80%. In collegamento, Fabrizia Pecunia, sindaco di Riomaggiore.

Si parlerà poi del ritorno in edicola giovedì del Corriere Mercantile per un'edizione speciale dedicata al compianto direttore Mimmo Angeli, scomparso da poche settimane. Potrebbe essere l'inizio della ripresa delle pubblicazioni dello storico quotidiano, chiuso il 24 luglio del 2015 per difficoltà economiche ad andare avanti.

Spazio anche al post Europeo di calcio vinto dall'Italia, in collegamento da Londra il medico genovese Lorenzo Patrone, che era a Wembley, per commentare lo scarso fairplay degli inglesi e anche la situazione della pandemia covid in Europa.

Come sempre il Social Corner di Silvia Isola, con le notizie più commentate e cliccate sulle pagine social di Primocanale da parte dei nostri utenti. In chiusura la bella intervista di Mario Paternostro all'agente letterario Stefano Tettamanti, che ha tradotto Il libro della giungla di Kipilng.