Aci Sport Rally Cup Italia 2019, Pinzano vince la finale nazionale a Como

COMO - Il 38° Trofeo Aci Como si è confermato come uno degli appuntamenti rallistici più importanti a livello nazionale, con un record di partecipazioni dovuto soprattutto alla finale nazionale Aci Sport Italia Rally Cup. A vincere tra i finalisti è stato Corrado Pinzano che nell’assoluta del Rally Aci Como è giunto secondo alle spalle di Alessandro Re e Mauro Turati, non iscritti alla finale. Al secondo posto nella classifica di coppa si sono piazzati Elwis Chentre ed Elena Giovenale. L’equipaggio finalista, al debutto con la Volkswagen Polo R5, ha realizzato ottimi tempi, vincendo anche delle prove, ma di fatto non è riuscito a balzare al comando per aggiudicarsi la coppa.

Tra gli altri finalisti alla Rally Cup si sono saputi mettere in evidenza il reggiano Antonio Rusce, proveniente da un’ottima stagione nel CIRA e vincitore nella Zona 5 sulla Fabia di HK Racing insieme a Sauro Farnocchia, nel rally di Como terzo assoluto tra i finalisti. Grande prestazione per il varesotto Riccardo Pederzani, che sorride per il primato ottenuto nella classe Under 25 affiancato da Gabriele Zanni con la Skoda Fabia R5. Soddisfazione anche per il lucchese Luca Pierotti su un’altra Fabia R5, per il parmense Roberto Vescovi primo nella classe 1600 e, per il giovane elvetico Kim Daldini che si conferma nella R3T con la sua Clio RS oltre per il veronese Federico Bottoni primo nella classe R3C.

Sfortunato invece il bresciano Luca Bottarelli, navigato da Walter Pasini con la Skoda Fabia R5 che si era messo in evidenza nella prima fase della gara lariana ma poi è stato costretto a ritirarsi in seguito a una foratura. Sfortuna sul finale anche per il trentino plurititolato della Salita Christian Merli con la campionessa CIWRC Anna Tomasi che, dopo una bella gara, si sono girati con la Skoda Fabia R5 perdendo posizioni. La gara di Como ha poi raccontato tante altre storie di altri protagonisti locali come Felice Re, Marco Roncoroni e Marco Silva entrambi su Skoda Fabia R5 e Paolo Porro, al debutto su i20 R5.

Nella neonata Supercoppa WRC Italia la vittoria è andata al pilota di casa Kevin Gilardoni insieme a Corrado Bonato su Hyundai I20 Wrc, dopo aver lottato con l’altro lariano Corrado Fontana e Nicola Arena, sempre su I20 WRC.

CLASSIFICA FINALE NAZIONALE ACI SPORT RALLY CUP

1.Pinzano,C. - Bernardi,P. (Vw Polo) In 51'37.5; 2.Chentre,E. - Giovenale,E. (Vw Polo) A 5.2; 3.Rusce,A. - Farnocchia,S. (Skoda Fabia) A 27.3; 4.Pederzani,R. - Zanni,G. (Skoda Fabia) A 1'34.2; 5.Pierotti,L. - Milli,M. (Skoda Fabia) A 1'36.8; 6. Gagliasso,P. - Tirone,E. (Skoda Fabia) A 1'51.9; 7.Vescovi,R. - Guzzi,G. (Renault Clio S.1600) A 2'41.9; 8.Ciolli,M. - Migliorati,A. (Ford Fiesta) A 2'49.8; 9.De Cecco,C. - Campeis,J. (Hyundai I20) A 3'16.6; 10.Giovanella,F. - Destro,S. (Renault Clio S.1600) A 3'35.4.

CLASSIFICA ASSOLUTA 38°RALLY TROFEO ACI COMO

1. 1.Re,A. - Turati,M. (VW Polo) In 51'21.5; 2.Pinzano,C. - Bernardi,P. (VW Polo) A 16.0; 3.Chentre,E. - Giovenale,E. (VW Polo) A 21.2; 4.Re,F. - Bariani,M. (Skoda Fabia) A 36.8; 5.Rusce,A. - Farnocchia,S. (Skoda Fabia) A 43.3; 6.Silva,M.G. - Pina,G. (Skoda Fabia) A 1'28.1; 7.Porro,P. - Cargnelutti,P. (Hyundai I20) A 1'49.6; 8.Pederzani,R. - Zanni,G. (Skoda Fabia) A 1'50.2; 9.Pierotti,L. - Milli,M. (Skoda Fabia) A 1'52.8; 10.Ambrosoli,L. - Viviani,C. (Citroen C3) A 2'00.4.