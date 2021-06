Abbronzatura, tuffi e voglia di relax: da Levante a Ponente domenica al mare in Liguria

GENOVA - Ombrelloni, telo da mare sui ciottoli e gli scogli e ovviamente bagno rinfrescante. È la prima vera domenica estiva di bel tempo in Liguria e in tanti hanno approfittato della giornata per un tuffo in acqua e la classica tintarella di inizio estate. Da Levante a Ponente, Genova inclusa, una giornata di sole con una leggera brezza e il gioco è fatto. Giovani, adulti, anziani e il vociare dei giochi dei bambini. Distanza di sicurezza anti contagio (quasi) sempre rispettata. La voglia di tornare alla normalità è tanta: lo si legge nello sguardo della gente.

Il caos autostrade penalizza e non poco, tutto il settore turistico prova a ripartire. Si rivedono timidamente anche gli stranieri alle Cinque Terre: tedeschi, svizzeri e belgi, ma la maggior parte sono italiani. Tigullio destinazione preferita dei Lombardi. Le località balneari del Ponente apprezzate dai piemontesi, pochi francesi rispetto agli anni pre-Covid ma sono tornate le targhe tedesche. Il Covid ha fatto perdere quasi completamente i turisti americani e asiatici che già a giugno nella normalità facevano la loro comparsa. E se le spiagge vedono le frequentazioni aumentare a Genova l'Acquario è una delle tappe da sempre preferite per chi vuole vedere le meraviglie del mondo marino. Code all'ingresso come in epoca pre-Covid.

E poi corso Italia con la passeggiata immancabile verso Boccadasse, una sosta al bar per un caffè e un po' di focaccia. Le bici lungo il percorso, qualcuno anche in monopattino. E poi le bellezze della Riviera Savonese. Lungo l'Aurelia non mancano i rallentamenti per chi cerca un posteggio e un posticino in spiaggia per potersi abbronzare e rilassare, si viaggia a intermittenza. L'estate 2021 può iniziare anche in Liguria.