A7, sempre chiuso tratto Bolzaneto-Genova Ovest. Cantieri caos: la procura indaga

GENOVA - Non c'è una data e non c'è nemmeno un orario comunicato al momento da Autostrade per l'Italia per quanto riguarda la riapertura del tratto tra Genova Bolzaneto e Genova Ovest. Una situazione che perdura ormai da oltre 48 ore e che sta causando pesnati ripercussioni lungo la viabilità cittadina. Intanto la nuova data indicata per un alleggerimento della situazione lungo le autostrade liguri. Ora si parla del 15 luglio. Ma il caso ispezioni e cantieri che sta tenendo la Liguria isolata e paralizzata ora approda al palazzo di Giustizia.

Infatti la procura di Genova ha aperto un fascicolo dopo una serie di esposti, in primis quello del presidente della Regione Giovanni Toti, per i disagi nel nodo autostradale ligure dovuti alle ispezioni nei tunnel e i cantieri con gli scambi di carreggiata. I magistrati hanno chiesto chiarimenti al ministero dei Trasporti e ad Autostrade per l'Italia sulle tempistiche degli accertamenti e le modalità e sulla anticipazione della fine delle ispezioni e il differimento degli interventi meno urgenti.

Nell'esposto-denuncia inviato alla procura di Genova sulla situazione in cui versa il sistema autostradale ligure il presidente Toti aveva evidenziato che "le modalità di programmazione e effettuazione dei lavori poste in essere nelle ultime settimane sembrano improntate principalmente alla tutela di una accezione 'strutturale' di sicurezza, legata cioè esclusivamente alla stabilità dell'infrastruttura, senza considerare che la sicurezza deve essere anche valutata nella sua accezione 'funzionale'". Nel fascicolo sono confluiti anche gli esposti delle pubbliche assistenze del Levante che lamentavano ritardi nell'assistenza ai pazienti e nel trasporto in ospedale con ambulanze e automediche bloccate nelle code.