A26, Battelli (M5s): "Bisogna togliere ad Autostrade il potere di vita o morte"

GENOVA - "La Liguria e i liguri non hanno più tempo: Autostrade ha, ancora per poco spero, in concessione le nostre strade ma non le vite dei nostri concittadini o l'economia del nostro territorio che sta vivendo un vero e proprio dramma dalle conseguenze irreparabili. Quanto accaduto è gravissimo e dimostra la completa inadeguatezza del concessionario che pensa esclusivamente al proprio tornaconto". Lo scrive, in una nota, il presidente della Commissione per le Politiche Ue della Camera Sergio Battelli del M5s.

"Buonsenso avrebbe voluto che, dopo la tragedia del Ponte Morandi, tutti i viadotti venissero controllati e messi immediatamente in sicurezza. Invece non solo si è continuato a prendere e perdere tempo, mettendo a rischio l'incolumità dei cittadini, ma si è arrivati al punto di alterare i rapporti di sicurezza. Quale credibilità e affidabilità può ancora avere Autostrade? Per quanto ancora dovremo assecondare il potere di vita e di morte che sta esercitando?" conclude Battelli.