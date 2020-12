GENOVA - Italia in zona rossa ma per chi si deve muovere per andare al lavoro anche in questa giornata di vigilia di Natale non mancano i problemi lungo le autostrade della Liguria.

L’apertura del tratto della A10 compreso tra Genova Aeroporto e Genova Pra’ in direzione Savona chiuso durante la notte per consentire attività di ispezione in alcune gallerie è slittata di circa un’ora. Il tratto dopo le ultime verifiche è stato riaperto al traffico.