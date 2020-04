A Viaggio in Liguria ore 21 le ricette post Covid-19 per gli operatori del turismo

GENOVA - Un'altra puntata di Viaggio in Liguria con al centro il momento degli operatori turistici nel mezzo e nel post Coronavirus. Al tempo stesso, anche, qualche nota di speranza.

Dopo aver affrontato i picchi del Covid-19 con serietà, ma senza rinunciare a un po' di leggerezza, tra nomi internazionali della cucina e dello sport, il format del mercoledì sera di Primocanale propone un altro menu di grandi nomi.

Serata avviata con una situazione generale legata alla cronaca mediante le parole del presidente regionale, Giovanni Toti, che risponderà alle osservazioni più frequenti delle ultime ore, comprese quelle giunte dai telespettatori.

Poi, assieme al cucinosofo Sergio Rossi, i contributi dell'ambasciatore della ristorazione genovese a Londra, Roberto Costa, nonchè le voci di un professore di scuola media d'entroterra, Stefano Piana, che, con la collaborazione di alcuni colleghi, intravede nella montagna un elemento di possibile superamento dell'attuale difficoltà specie nei giovanissimi. Al suo fianco Lino Zani (nella foto), guida alpina di Giovanni Paolo II che svelerà vari particolari di quell'epoca, ma soprattutto con uno sguardo orientato agli studenti d'oggi che si rivolgono per la prima volta alle scalate. Ancora in tema di vette e neve, prosegue la pagina d'alto livello di Viaggio in Liguria: stasera ospiti Marta Bassino e "la genovese" Elena Curtoni.

Infine, spazio ai timori dei titolari di stabilimenti balneari nonchè a chi gestisce una trattoria nel profondo entroterra imperiese. A chiudere, le tendenze del mondo web con la docente Roberta Milano. Appuntamento alle 21 su Primocanale e primocanale.it.