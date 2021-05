A Viaggio in Liguria le ricette della tradizione valligiana: trofie di castagne

ISOLA DEL CANTONE - Non solo castelli e promozione turistica. Nella prima puntata di maggio, con protagonista parte della Vallescrivia e focus sui comuni di Isola del Cantone, Vobbia, Crocefieschi, Ronco, ampio spazio alla cucina.

All'interno di Viaggio in Liguria, in onda mercoledì 5 maggio ore 21, infatti, non mancherà un'incursione all'interno di uno dei punti più tradizionali della gastronomia locale. Davanti al cucinosofo Sergio Rossi e alle telecamere di Primocanale, la ricetta tipica dei paesi dell'interno: le trofie con la farina di castagna (nella foto). Un'immagine più forte delle incertezze momentanee, con la clientela costretta a pranzare all'esterno, in virtù delle norme vigenti, anche se il profondo entroterra a maggio non è esattamente un contesto simile alla riviera che, comunque, fa già i suoi conti con un meteo estremamente ballerino.

E non solo. Durante l'intervista - all'interno di una meta già conosciuta da Viaggio in Liguria (vedi link sotto) - si parlerà anche di torte salate, pasta fatta in casa, speciali dolci e produzioni a metri zero rispetto al latte prodotto direttamente in valle.

