A Viaggio in Liguria la voce degli allevatori genovesi dimenticati dalla politica

CASELLA - L'appuntamento è per mercoledì sera alle 21 su Primocanale e primocanale.it: la serata che coincide con la prima visione di Viaggio in Liguria, il format settimanale dedicato a territorio ed enogastronomia.

Tema della puntata di febbraio, che apre il mese di febbraio, sarà quello delle storie legate ai sacrifici degli allevatori attivi nell'entroterra del genovesato: sfide, ambizioni, delusioni e racconti di una vita tra stalla e terra. Un argomento spesso dimenticato dalla politica, fatto salvo alla vigilia della campagna elettorale quando agricoltura e bestie paiono diventare fondamentali anche in Liguria.

"Grazie a Primocanale perchè ascolta anche i nostri bisogni" premettono gli operatori agricoli.

Nelle loro parole non solo pessimismo, ma una richiesta precisa che arriva anche dalle produttrici in rosa: "Da anni diciamo che siamo contadini e non burocratici, però, nessuno ci ascolta".

La sintesi del cucinosofo, Sergio Rossi: "Quando questa gente si stancherà, lassù, diventerà un parco giochi per estremisti cacciatori ed estremisti ambientalisti. Nulla contro le due categoria, molto contro gli estremisti di ambo le fazioni".