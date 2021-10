A Viaggio in Liguria la vice campionessa del mondo (e la sua alimentazione)

GENOVA - Puntata speciale, quella di Viaggio in Liguria che sarà trasmessa in diretta da Terrazza Colombo mercoledì 27 ottobre dalle 21 su Primocanale e primocanale.it.

Oltre alla parte iniziale dedicata alle risposte provenienti dal vice presidente di Regione Liguria e assessore all'agricoltura, Alessandro Piana, in tema di terra e allevamento (vedi link sotto con i temi), il resto della serata sarà dedicato a molteplici temi.

Insieme al Cucinosofo Sergio Rossi, non mancherà uno speciale ricordo del Professor Giovanni Rebora. Saranno protagonisti i cuochi liguri e il gelataio di Varazze che porterà in alto i colori di Liguria alle finali internazionali della specialità.

Infine, focus dedicato alle gesta della giovanissima Camilla Moroni da Mignanego, già vice campionessa del mondo di arrampicata, e a caccia delle olimpiadi: "La mia specialità è il bouldering, un'attività su massi nata intorno agli anni settante". Viaggio in Liguria, come altre volte in passato, sarà l'opportunità per unire sport a territorio con le specificità dell'alimentazione seguita dai campioni.

Chiusura di puntata con un'intervista inedita al regista, attore e sceneggiatore Pino Petruzzelli nel verde di Sassello.