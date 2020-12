A Viaggio in Liguria il sogno del piccolo Andrea e il cuore di Maurizio Lastrico

GENOVA - La storia di Andrea a Viaggio in Liguria commuove e trova uno sponsor splendido come Maurizio Lastrico.

Protagonista un dodicenne di Sant'Olcese che attraverso l'amico di famiglia Luca Ferrari, qualche settimana fa, a Liguria Ancheu aveva raccontato il suo momento anticipando quello che è il sogno personale, della sua famiglia e ora di un intero paese.

Questa la sintesi specificata anche in una lettera pubblica: “Sono il secondo di 5 figli quindi siamo una famiglia bella numerosa. La mia vita non è quella di un ragazzino della mia età. Da quando ho 4 anni convivo un "amico indesiderato" in testa che mi ha portato ad affrontare 11 interventi di neurochirurgia. Questo ha portato diverse problematiche al mio fisico. Inoltre, un paio di anni fa, ho perso la vista e, circa 6 mesi fa, sempre dopo un intervento chirurgico, la mia parte sinistra si muove molto di meno. Ho difficoltà a camminare a lungo perché mi stanco facilmente e ho bisogno di coricarmi. Come famiglia, abbiamo dovuto ripensare a come affrontare la quotidianità fatta di sfide, ma anche di leggerezza. Per questo, vorremmo chiedervi un contributo, visto il costo elevato, ad avverare il mio desiderio ossia quello di avere un camper. Ci permetterebbe di girare ovunque, ma avendo una casa mobile sempre a disposizione in caso di necessità. La vita mi ha tolto tanto, voglio cercare di viverla appieno insieme ai miei fratelli e ai miei genitori assaporando quanto più normalità mi sia concessa. Sono grato per tutto l'aiuto che ricevo e per la generosità delle persone”.

In diretta a Viaggio in Liguria, la vicinanza di Maurizio Lastrico nativo, anche lui, di Sant'Olcese: "Ce la faremo, un appello, ciascuno per le proprie possibilità, a fare una piccola parte, ma fondamentale".

Chi volesse contribuire al sogno di Andrea, questo l'iban di riferimento: IT64E0617532190000001017980