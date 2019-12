A Viaggio in Liguria i segreti per riconoscere la fontina di vera qualità

AOSTA - Come si riconosce la fontina di grande qualità? Tutti i consigli saranno svelati nell'ultima puntata dicembrina di Viaggio in Liguria che, eccezionalmente, esce dai confini locali per fare tappa in Valle d'Aosta. Appuntamento, mercoledì 18 su Primocanale e primocanale.it.

All'interno del format innumerevoli sorprese e panorami incantevoli legati anche al turismo natalizio: dallo sci all'alpinismo fino al commercio e al relax.

Puntata da non perdere tra alcune delle località più suggettive della Valle. Nel corso della trasmissione sarà raccontata anche la storia di alcuni giovani genovesi che si sono costruiti una carriera di successo nei dintorni del capoluogo valdostano.

All'appello mancherà soltanto Sergio Rossi, il cucinosofo: "In questi giorni, la tradizione impone di infornare i pandolci natalizi".