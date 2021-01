A Liguria Ancheu la tradizione delle "remagiate" che resistono al Coronavirus

SANT'OLCESE - E' una tradizione che si rinnova a ogni Epifania. Riferimento, la goliardia di Sant'Olcese che, quest'anno, causa Covid, ha rinunciato alla calza dei record: un ulteriore momento di convivialità e pubblicità paesana.

Invece, chi non si è fatto intimorire sono gli autori degli scherzosi cartelloni in mostra per le varie frazioni con temi ironici e riguardanti l'anno lasciato alle spalle. Un'idea che nasce sulla scia delle "remagiate": gli scherzi messi in scena (e in strada) attraverso l'entroterra ligure in cui i giovani si divertivano a creare disagi simpatici agli anziani - e non solo - del posto. Tutto nella notta dell'Epifania. Un copione andato un po' perso con l'avvento della modernità. Un ricordo che riveve nel paese del salame grazie a qualche temerario.

Tra i bersagli di inizio 2021 anche l'ex sindaco, ora consigliere regionale, Armando Sanna (detto Nando) artefice di un grande boom elettorale: da quelle parti si mette in battuta la ricerca del suo successore citando i vari nomi dell'attuale giunta. Le remagiate di Sant'Olcese e non solo torneranno protagonista nella puntata di Liguria Ancheu in onda venerdì sera 8 gennaio alle 21 su Primocanale.