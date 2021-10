A Liguria Ancheu l'assegno da 15 mila euro per la Gigi Ghirotti

GENOVA - È stata una serata di vera ripartenza,fisica e culturale. Riferimento,l’ultima puntata di Liguria Ancheu del mese di ottobre. In diretta si sono alternate le squadre dei canterini “Giovani Sant’Olcese” e “Valverde” a far rivivere, con le note della tradizione, la figura di Sbacche: riferimento del canto popolare genovese. Puntata simbolica per appassionati di un genere cantato in cerchio e stoppato più di altri dalla pandemia.

A Liguria Ancheu, poi, spazio pure al volontariato con la consegna davanti alle telecamere di un maxi assegno da 15 mila euro, raccolti dalle associazioni di Sant’Olcese, in favore della onlus Gigi Ghirotti. Grande l’emozione del professor Franco Henriquet: “Diciamo grazie di cuore a chi non ci abbandona mai”.