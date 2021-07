A Genova per vedere gli Europei, gli svizzeri si consolano con birra e pizza

GENOVA - Si sono consolati con una birra rossa doppio malto e una buona pizza i numerosi svizzeri che di passaggio a Genova hanno scelto uno dei locali nel centro storico per non perdersi la partita Svizzera - Spagna. Una partita tesissima, iniziata male con l'autogol di Zakaria sul tiro di Jordi Alba che ha portato in vantaggio la Spagna nei primi minuti di gioco, ma dove i vicini d'oltralpe hanno lottato fino all'ultimo, prima con il pareggio di Shakiri al 68' e poi rimasta in dieci uomini con l'espulsione di Freuler al 77'. Trema la Spagna, ma ai rigori passa alla semifinale, lasciando i tifosi del Ticino e dintorni con l'amaro in bocca.

Con la sciarpa rossa al collo e il classico look da straniero in vacanza, è stato facile riconoscerli tra gli avventori dei bar e li abbiamo avvicinati anche per chiedere loro cosa pensassero di Genova. Per un numeroso gruppo incontrato in piazza Matteotti era la prima volta e di passaggio nel capoluogo ligure, come ci hanno spiegato in inglese: "Siamo in vacanza, abbiamo lasciato la Svizzera oggi e domani mattina partiamo per la Corsica. Genova è bella, ma avete bisogno di più investimenti". E non ha tutti i torti, poiché agli occhi di un turista straniero saltano subito agli occhi i problemi della Liguria, che siano infrastrutturali o in tema di servizi.

Ma fortunatamente c'è chi Genova la conosce già: "Siamo già venuti diverse volte, ci piace tanto con la sua eterogeneità anche tra i quartieri e abbiamo deciso di fermarci qui questa sera, prima di partire per la Sardegna".