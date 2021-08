A Genova la musica arriva dal mare: lo spettacolo della disco-chiatta al Porto Antico

GENOVA - “Waves – Musica dal mare". Ecco la disco-chiatta itinerante che arriva dal mare "a portar svago e chill out nel rispetto di distanze e normative sanitarie" segna l'estate in Liguria. Il primo dei tre appuntamenti programmati è al Porto Antico di Genova. Primocanale in diretta (GUARDA QUI) . Musica leggerissima che accompagna il calare del sole, note senza mistero per un aperitivo al tramonto-

In tutto tre serate per ascoltare la musica insieme sul mare, all’ora dell’aperitivo, in tutta sicurezza assicura la Regione. Dopo Genova appuntamenti a Santa Margherita e Rapallo per la musica che unisce.

Ilaria Cavo, assessore alla Cultura di Regione Liguria: "E' uno dei tanti eventi che abbiamo organizzato in questa estate. Tre serate nel segno della ripartenza". Ad animare le serate dj Lerma, alias Alessio Lerma. E' un sound diverso che serve per riabbracciare metaforicamente tutti dopo un periodo complicato. E' un messaggio importante che vogliamo far arrivare alle persone. Dove c'è una rinascita c 'è una canzone" spiega dj Lerma.

Le altre date: Martedì 10 agosto ore 19.00-21.30 a Santa Margherita Ligure – Giardini a mare. Mercoledì 11 agosto ore 19.00-22.00 a Rapallo – Lungomare.