2020 odissea nell'algoritmo: Genoa e Sampdoria rischiano di essere giudicate dal computer

GENOVA - Svanisce l'incubo playout, ma si avanza lo spettro dell'algoritmo. Il campionato riparte fra meno di tre settimane, ma Figc e Lega hanno ben presente la probabilità di una nuova interruzione che stavolta sarebbe definitiva. Perciò, nella perdurante necessità di definire i verdetti tecnici per evitare che il meccanismo si inceppi da una stagione all’altra, da tempo sono allo studio soluzioni alternative alla neutralizzazione del campionato sospeso dall’8 marzo.

Perde quota, vista l’ostilità di quasi tutte le società di serie A, l’ipotesi dei playoff e playout, molto sgradita al Genoa come alla Sampdoria. I club non vogliono rimettere in gioco una posizione di classifica bene o male guadagnata sul campo, quando la formula degli spareggi produrrebbe esiti surreali, come la sicura salvezza di una tra Brescia e Spal che adesso stanno in fondo alla classifica.

Così, una volta riavviata la stagione alle 19,30 di sabato 20 giugno con Torino-Parma, resterebbe un solo piano alternativo del presidente Gravina nel caso di un'eventuale, ed improvvisa, crescita incontrollata dei contagi: classifica “cristallizzata” e definizione della medesima in base a un algoritmo.

Proprio domani Gravina illustrerà il funzionamento di questo modello matematico, che determinerà promozioni, retrocessioni, piazzamenti europei, ma non lo scudetto, che potrebbe essere assegnato in finale unica. Si prenderebbero le statistiche di ogni club fin qui maturate (punti, gol fatti e subiti, rendimento in casa e in trasferta) e sulla base di questi dati il computer “giocherebbe” in modo virtuale le partite che resterebbero. Infine, l’algoritmo entrerebbe in gioco solo dopo che vengano recuperate almeno due giornate e soprattutto soltanto in caso di nuovo stop con un diverso numero di partite disputate tra le varie squadre. Nel caso ci si fermi a parità di partite, infatti, basterebbe prendere in esame la classifica “reale”. Eventuali proteste dei club penalizzati dall’algoritmo verrebbero esaminate non più dalla giustizia sportiva, ma dal Tar del Lazio e, in appello, dal Consiglio di Stato. Difficile pensare che le scelte della Figc vengano sconfessate dalla magistratura amministrativa.