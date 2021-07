19 luglio 1992, 29 anni fa il giudice Borsellino fu ucciso dalla mafia

GENOVA - "Era il 19 luglio 1992 quando il giudice Paolo Borsellino venne ucciso dalla vile mano mafiosa, con 5 agenti della scorta, nella strage di via D'Amelio. Non dimentichiamo la storia di questi eroi, affinché il loro sacrificio resti un faro nel contrasto alla criminalità organizzata". Lo ricorda il presidente della Regione Liguria e fondatore di Coraggio Italia Giovanni Toti stamani via twitter.

Il ricordo nell'anniversario della strage di Via D'Amelio va anche ai cinque agenti di scorta caduti: Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina.