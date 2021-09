18 e 19 settembre, in Liguria si celebra la giornata nazionale SLA

GENOVA - Il 18 settembre è la Giornata nazionale SLA, voluta da AISLA, Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica e giunta alla sua quattordicesima edizione. Ci sono oltre 300 volontari in tutte le principali piazze italiane, impegnati nella sensibilizzazione e raccolta fondi destinati all’assistenza e alla ricerca su una malattia ad oggi ancora inguaribile.

"Con la determinazione di voler cambiare la storia della SLA, l’associazione accende i riflettori sul valore e la dignità della vita. È necessario continuare a finanziare la ricerca scientifica, bisogna attuare modelli solidi di assistenza in ambito sociale e socio-sanitario; è fondamentale garantire il diritto all’accesso di cure ospedaliere e territoriali capace di rispondere alla complessità della malattia", recita la nota di AISLA.

“La SLA è una malattia devastante e avere accanto qualcuno che sta vivendo la medesima esperienza è importante – dichiarano Anna Cecalupo e Valentina Sguerso, rispettivamente referenti delle sezioni di AISLA Genova e Savona-Imperia - Per questo abbiamo deciso di esserci e, da quando ci siamo, tanta strada è stata fatta. Tanta dovremo ancora farne insieme e sappiamo che l’aiuto di tutti è fondamentale. Versiamoci un buon bicchiere di vino e brindiamo alla speranza di buona vita per tutti. Grazie a chi vorrà essere con noi”.

Il Comune di Sarzana ha aderito alla Giornata Nazionale Sla attivando una serie di iniziative. Tra queste il sostegno per la stampa di un piccolo libro, dal titolo “Il guerriero del cielo”, opera prima di Veronica Gemignani, una sarzanese il cui padre, affetto da SLA, è deceduto durante il lockdown e che insieme alla figlia di 9 anni, che aveva con il nonno uno strettissimo legame, ha voluto parlare della malattia in termini adatti anche ai bambini. Le copie del libretto verranno messe in vendita e il ricavato sarà destinato ad AISLA Onlus.

In Liguria, AISLA è punto di riferimento dal 2007 per circa 160 malati e per le loro famiglie. E' possibile diventare volontari (per informazioni volontari@aisla.it) e unirsi ai molti già attivi sul territorio, come il gruppo di Tigullio 4 Friends.

Sabato 18 settembre, grazie alla sensibilità di ANCI, Associazione Nazionale Comuni Italiani, centinaia di monumenti si illumineranno di verde. La fontana di De Ferrari a Genova, l'ex tribunale a Chiavari per la nostra regione. L’invito che AISLA rivolge a tutti i cittadini è quello di accendere ognuno sulle proprie finestre, balconi e giardini di casa una luce verde, quale segno di omaggio al coraggio dei concittadini che lottano contro questa malattia.

Gli appuntamenti in Liguria

Genova- Sabato 18 settembre dalle ore 19.30 si illumina la Fontana in Piazza De Ferrari.

Chiavari- Sabato 18 settembre banchetto via Martiri liberazione (centro storico) angolo piazza Matteotti, nella notte tra sabato 18 e domenica 19 settembre, il comune di Chiavari illuminerà di verde l’ex tribunale di piazza Mazzini

Calice Ligure- Domenica 19 settembre banchetto solidale in Piazza Massa.

Finale Ligure- Domenica 19 settembre banchetto solidale in Piazza San Giovanni Battista (la mattina) e banchetto solidale Via Garibaldi (il pomeriggio)

Sarzana- Domenica 19 settembre in Via Mazzini presentazione del libro “Il guerriero del cielo”.