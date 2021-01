GENOVA - 124 LIVE SET si sposta al sabato alle 22.30 per permettere a tutti di divertirsi e ballare! Sabato 16 gennaio i dj Luis Rocca e Max Giannini proporranno i migliori pezzi degli anni ’80, ’90 e 2000 accompagnati dal timbro inconfondibile di Alberto Pernazz, voce nazionale delle migliori serate.

In continua crescita anche la community del privè zoom: per ottenere il pass e ballare in diretta basta inviare la richiesta al numero whatsapp 3476766291. Gli unici requisiti per entrare sono accendere la videocamera e aver voglia di divertirsi!

Spazio anche alle richieste musicali e alle dediche: dopo la proposta di matrimonio in diretta, la scorsa settimana i vostri saluti tramite whatsapp sono arrivati anche all’estero, in Germania e in Marocco.La serata 124 Live Set si può seguire in streaming (CLICCA QUI) oltre che, in Liguria, in diretta televisiva su Primocanale.

La musica ha sempre avuto il potere di unire, visti i tempi e in attesa di poter tornare a ballare nei locali, Primocanale e RST Events hanno iniziato questa collaborazione per dare voce al mondo dello spettacolo e dell'intrattenimento e per far sentire le persone più vicine: amici che ballano in case diverse, in sicurezza ma senza rinunciare al divertimento, genitori che danzano con i loro bambini, spensieratezza e sorrisi che si diffondono da 124 metri di altezza degli studi di Primocanale di Terrazza Colombo superando tutti i confini e raggiungendo le frequenze dell'anima.