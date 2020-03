"Primocanale Nazionale", l'accordo per portare il Teatro Nazionale di Genova nelle case dei liguri

GENOVA - Teatro ragazzi, favole per bambini, performance di grandi attori: su Primocanale spazio anche al Teatro Nazionale di Genova. Nasce “Primocanale Nazionale”, un progetto che punta a portare nelle case dei liguri spettacoli e non solo per alleggerire le giornate passate a casa e tenere viva la cultura. “Le persone sono chiuse in casa e come emittente abbiamo deciso di creare delle collaborazioni con le principali istituzioni culturali della città, dal Carlo Felice a Palazzo Ducale con cui già abbiamo realizzato diversi prodotti per i nostri telespettatori”, ha commentato l’editore di Primocanale Maurizio Rossi. “Sono lieto che un grandissimo teatro con grandi idee abbia deciso di unirsi a questa iniziativa”.

“La cultura cambia la qualità della vita delle persone e in un momento come questo più che mai, coinvolgeremo diversi artisti che da casa voglio far sì che il teatro sia ancora più presente in questi giorni così terribili”, ha detto Davide Livermore, direttore del Teatro Nazionale di Genova. Da Tullio Solenghi a Carla Signoris a Gabriele Lavia, i grandi nomi del panorama nazionale in tv terranno compagnia a tutti coloro che si sintonizzeranno su Primocanale. Ma spazio anche agli aneddoti dei registi come Marco Sciaccaluga e Giorgio Gallione.

“Il teatro va visto in teatro: non appena sarà possibile, il nostro invito è quello di tornare tra le file delle platee genovesi per godersi gli spettacoli”, ha poi aggiunto Rossi. “In questo momento la televisione è il principale mezzo di informazione. Come dati Auditel Primocanale al giorno raggiunge oltre 300 mila telespettatori, siamo la terza televisione in Liguria in quasi tutti gli orari dopo quelle nazionali con picchi di share del 20%, ma siamo gli unici a parlare di ciò che accade nella regione. Vogliamo però tenere anche compagnia”.

Primo appuntamento con “Making of Gabbiano”, che andrà in onda alle ore 9 di domenica mattina, 22 marzo, su Primocanale. Si tratta di un documentario che ricostruisce come è nato l'allestimento de "Il Gabbiano" di Cechov con regia di Marco Sciaccaluga. Restate a casa in questi giorni e divertitevi anche guardando la televisione. “Siamo fieri che una televisione così presente possa dare voce ai tanti attori che faranno parte del progetto Primocanale Nazionale”.