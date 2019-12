'No tax day a Genova, Rixi: "Proposte Lega? Una rivoluzione fiscale"

GENOVA - "Abbiamo presentato le nostre proposte di rivoluzione fiscale per imprese e famiglie e anche alcuni successi che abbiamo raggiunto in Parlamento in correzione della manovra del governo giallofucsia - spiega Edoardo Rixi, responsabile delle Infrastrutture della Lega in occasione del "No tax day" della Lega a Genova -. Abbiamo fatto parlare il territorio, i sindaci, gli imprenditori, le associazioni, la portualita', l'autotrasporto per sentire direttamente da chi vive in Liguria quali sono i disagi e i danni subiti per il maltempo, l'isolamento infrastrutturale e la mazzata che il governo sta preparando".

L

'ex viceministro e oggi responsabile della Lega per le Infrastrutture entra nel tema delle risorse destinate a riparare i danni causati dalle ultime ondate di maltempo che hanno colpito la Liguria e non disadegna una stoccata diretta al Governo: "Si dia una mossa il governo a mettere a disposizione dei sindaci i fondi per le somme urgenze, per ripristinare le strade, dopo l'ondata di maltempo che ha colpito 13 regioni, a cui oggi sono stati destinati solo pochi spiccioli. Regioni come Liguria e Piemonte sono sull'orlo della paralisi totale, con collegamenti bloccati in quello che è stato per decenni una parte strategica del triangolo industriale". Sullo stesso tenore il capogruppo della Lega alla Camera Riccardo Molinari.

Rixi ha poi aggiunto: "La Lega al governo ha approvato lo sblocca cantieri, ma non vediamo muoversi una foglia su cantieri come Nodo di Genova, Genova-Ventimiglia, Terzo Valico. I Cinque stelle da mesi parlano di ritiro delle concessioni. Ora si è unito al coro anche il Pd, ma non si vede all'orizzonte nulla di concreto: ci sono 13 miliardi di investimenti bloccati per la manutenzione".