"Liguria prigioniera delle autostrade", lunedì incontro sindaci-Governo

GENOVA - "L’Italia riapre e la Liguria si trova di nuovo prigioniera del traffico delle autostrade. Sembra di rivivere l’incubo di un anno fa". Poche parole quelle espresse dal presidente di Regione Liguria Giovanni Toti via social ma più di una sensazione che anche quest'anno l'economia ligure resterà fortemente penalizzate dal caos autostrade. Una situazione allarmante sotto il profilo turistico e non solo.

Cantieri smontati e rimontati, scambi di carreggiata, restringimenti, code, incidenti e ore e ore perse immobili in autostrada, a volte nelle roventi gallerie. L'assessore al Turismo di Regione Liguria dopo il lunedì infernale con code ovunque (GUARDA QUI) ha chiesto che il blocco dei cantieri venisse esteso alla giornata di lunedì. Penalizzate soprattutto le località turistiche della Riviera. Per questo lunedì prossimo il governatore Toti incontrerà insieme ai sindaci i rappresentanti del Governo: obiettivo trovare una soluzione per permettere la mobilità autostradale durante l'estate. "Non sempre si riesce (a smontare i cantieri ndr) - spiega la Regione - perché ci sono lavori che per sicurezza non possono essere rimandati. Una situazione che evidentemente dipende anche da ritardi accumulati negli anni da chi doveva provvedere". Già, anni di lavori di manutenzione non eseguiti e la tragedia di ponte Morandi a lasciare il segno per sempre di una gestione che ha lasciato conseguenze pesantissime in termini di vite umane e, in secondo luogo, economiche.

"La Regione ogni giorno lotta per far accelerare i lavori e smontare più cantieri possibile. Sappiate che lo facciamo senza avere alcun potere diretto: le autostrade dipendono dal Governo centrale" spiega Toti. Intanto la questione accordo Autostrade-Stato con miliardi che finiranno nelle case dei Benetton e degli altri soci Atlantia tiene l'attenzione. Nessuna sanzione prevista per i danni causati alle infrastrutture liguri. E così il 18 giugno a Genova la manifestazione per chiedere un intervento del Governo per fermare questa trattativa (GUARDA QUI) .

Tra le realtà più penalizzate l'autotrasporto, il mondo portuale e il commercio. Lo sciopero previsto da tutto il settore è stato rimandato dopo l'incontro previsto il 24 giugno con il viceministro ai Trasporti Teresa Bellanova. Obiettivo numero uno trovare soluzioni capaci di ridurre gli impatti sulla viabilità e avere una regia che gestisca il tutto e sia capace di dare corrette e tempestive informazioni. Questa la richiesta che arriva da Cna Fita Liguria.

“Sappiamo purtroppo che l’impatto dei cantieri programmati, sommati alle ispezioni ancora da fare (si parla di un paio di anni per terminare questa attività) e alle varie tempistiche di attuazione di opere infrastrutturali già definite, significherà per la Liguria affrontare almeno i prossimi due anni in una condizione di totale emergenza -. Spiega il referente sindacale di Cna Fita Liguria Roberto Gennai -. Quello che chiediamo alla politica e alle istituzioni è che i tempi in questa condizione siano i più brevi possibili. Ciò necessita di un coordinamento e di una regia di cui ad oggi sentiamo gravemente la mancanza. Richiediamo che l’autotrasporto venga preventivamente coinvolto per poter dare il proprio contributo in termini di soluzioni operative di minor impatto, e che venga riconosciuta una forma di ristoro sul modello di quella definita per il Ponte Morandi" conclude Gennai.