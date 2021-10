"Liguria passaparola": presentati gli spot per il turismo tutto l'anno

GENOVA - Si chiama "Liguria passaparola" ed è una serie di spot presentati ieri sera a Roma per promuovere il turismo nella nostra regione 365 giorni all'anno, non solo dunque in estate. Gli spot, a firma del regista Fausto Brizzi, mostrano un territorio appetibile da gustare anche in autunno e inverno, in cui si parla di scorci da scoprire, di buon cibo, anche del carattere dei liguri.

"Spero che questi spot portino bene alla Liguria e a tutte le persone che lavorano nel settore turistico", ha dichiarato il governatore ligure Giovanni Toti durante la presentazione. E i dati del turismo, così buoni nel corso dei mesi estivi, si spera continuino a viaggiare a ritmi intensi. Le prenotazioni di ottobre e novembre, al momento, fanno ben pensare.

"Gli spot sono belli, raccontano anche cos'è l'umanità e l'umorismo ligure, che è una delle cose più apprezzabili; e aiutano a capire questa fattezza particolare nostra nel porci, nell'essere sinceri e delle volte anche ruvidi", ha commentato Toti.

Protagonista degli spot firmati dalla regia di Fausto Brizzi è ancora una volta l'attore Murizio Lastrico questa volta nei panni di un cameriere che dialoga con una coppia formata da Claudia Potenza e da Nicolas Vaporidis. I due innamorati discutono su dove andare in vacanza d'inverno e ancora una volta la scelta, guidata da Lastrico, è quella per il nostro territorio.