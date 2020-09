"Liguria in A": stasera alle 21 sotto i riflettori Genoa, Sampdoria e Spezia

GENOVA - Stasera alle 21 va in onda su Primocanale e in streaming su Primocanale.it la seconda puntata di "Liguria in A", il nuovo programma che a campionato iniziato avrà cadenza bisettimanale (domenica e giovedì).

In studio stasera, con il conduttore Graziano Cesari affiancato da Lorenzo Licalzi e da Silvia Mesturini alla postazione social, ci saranno Giovanni Porcella e Andrea Possa per la Gradinata Nord, Maurizio Michieli e Domenico Arnuzzo per la Gradinata Sud. Matteo Cantile e Marco Rossinelli per la Curva Ferrovia.