"Liguri isolati ma indomiti", l'affondo di Federalberghi

IMPERIA - "Ridateci la viabilità". La richiesta di Federlaberghi nella persona del presidente regionale Americo Pilati rivolta al ministro De Micheli prossimo ad una visita a Genova. "In piazza, lungo le vie, ovunque - specifica - a fianco dell'iniziativa promossa dall'emittente Primocanale, la nostra associazione vuole chiarezza da un governo che di fatto ad oggi sembra cieco di fronte alla paralisi e isolamento totali della nostra regione. Mi chiedo come sia stato possibile arrivare a tanto senza minimamente considerare quelle che sarebbero state le disastrose ripercussioni economiche per l'intero comparto turistico. Siamo esasperati - prosegue Pilati - dalla continua pressione che noi liguri da mesi siamo costretti a subire.

Così facendo siamo destinati al baratro. Non per colpa nostra. Stiamo facendo di tutto per ripartire. La pandemia ci ha messo in ginocchio ma non a terra, il caos, l'indifferenza, lo stare alla finestra a guardare senza decidere ci sta portando sul lastrico". Per il presidente di Federlaberghi, la protesta del comitato "Salviamo Genova e la Liguria" inizialmente organizzata a Roma (di fatto bloccata dal governo) ora dirottata a Genova il prossimo 21 luglio è fondamentale per far capire quanto i liguri siano un popolo coraggioso, determinato e pronto a scendere in piazza. "Stiamo pagando - conclude Pilati - un prezzo altissimo per l'incapacità di molti. No. Basta! Non lo meritiamo, non lo vogliamo. Saremo pure isolati ma indomiti e combattivi".