"Liberate la Liguria": bus, corriere, treni, porto e aeroporto: è iniziato lo sciopero di 24 ore

GENOVA - E' partito da via Buozzi a Di Negro il corteo-carosello di camion, pullman, furgoni e taxi diretto in centro a Genova per la protesta indetta da Filt Cgil e Uil trasporti contro la paralisi della viabilità in Liguria dovuta ai cantieri autostradali. I mezzi, una quarantina in tutto, percorreranno la circonvallazione a mare per arrivare in corso Saffi, via Brigate Liguria e e risaliranno via XX settembre dove saranno parcheggiati. Dalle 10.30 presidio sotto la prefettura dei lavoratori del settore dei trasporti in attesa che una delegazione incontri il prefetto Carmen Perrotta.

“Liberate” la Liguria! è questo lo slogan alla base dello sciopero di 24 ore del trasporto regionale indetto oggi per quanto riguarda i trasporti. Per Filt e Uil trasporti bisogna risolvere la questione delle code in autostrada con fatti ed azioni concrete.

Oltre all'emergenza autostrade, Filt e Uil trasporti chiedono "un coordinamento regionale degli enti locali, in un'ottica di sistema, per migliorare il trasporto pubblico delle persone su gomma e su ferro, anche attraverso una riprogrammazione efficace dei flussi attraverso piani urbanistici e risorse adeguati". La manifestazione prevede un corteo-carosello con Tir, ma anche corrieri e taxi che partirà da via Buozzi per dirigersi verso il centro.

I mezzi saranno fermati in via XX Settembre, mentre sotto la Prefettura a partire dalle 10:30 si concentreranno i lavoratori del settore in sciopero in attesa dell'incontro con il Prefetto Carmen Perrotta. Gli autobus Amt si fermeranno dalle 11.30 alle 15.30, stop anche ai treni dalle 9 alle 17, mentre i mezzi Atp si fermeranno dalle 10:30 alle 14:30. Ventiquattrore di sciopero anche per camionisti e corrieri e lavoratori del porto. Il tasso di adesione non sarà totale ma potranno comunque verificarsi disagi. Lo stop dal lavoro è articolato in modo diverso da settore a settore.

Di seguito le principali modalità di astensione dal lavoro:

Trenitalia; Rfi, Ferservizi; Italferr; MercitaliaRail; Mercitalia ST; Oceanogate: addetti collegati alla circolazione treni dalle ore 9.01 alle ore 17.00

Trasporto pubblico locale

AMT Spa – Genova Ferrovia Genova/Casella – GelosoBus srl, STAC srl, Della Penna Autotrasporti Spa e Autonoleggio Scagnelli Srl

Personale Viaggiante e Graduato dalle 11.30 alle 15.30

Ferrovia Genova/Casella - Genova

Personale Viaggiante e Graduato dalle 11.30 alle 15.30

ATP Esercizio Srl - Carasco (GE), e TDC Srl

Personale Viaggiante e Graduato dalle ore 10.30 alle ore 14.30

TPL Linea Srl - Savona

Personale viaggiante e Graduato dalle ore 10.15 alle ore 14.15

RT Spa – Imperia e RTL Srl

Personale Viaggiante e Graduato dalle ore 11.00 alle ore 15.00

ATC Esercizio Spa - La Spezia, SEAL Srl - Borghetto Vara (SP) e Cooperativa Manarino (Riomaggiore)

Personale Viaggiante e Graduato dalle ore 11.00 alle ore 15.00

Porti: intera prestazione lavorativa

Martittimi: Ritardo di mezz’ora delle partenze dei traghetti

Aeroporto: 4 ore di astensione dalle 10 - 14

Autostrade: Intera prestazione del 24 per tutto il personale esclusi quelli dei servizi essenziali normati dalla 146/90.

Trasporto merci e logistica: 24 ore di sciopero personale viaggiante, camionisti e corrieri. A Genova: camionisti, corrieri, taxi, pullman appuntamento il 24 luglio alle ore 8,30 in via Bruno Buozzi (altezza Metro Dinegro).