iorestoacasa, Cavo: "Cresce l'adesione alla campagna social della Regione Liguria"

GENOVA - Cantanti, comici, attori, chef, speaker radiofonici, personal trainer, personaggi noti e persone comuni: si moltiplicano le adesioni alla campagna #iorestoacasa nata da un'idea del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti insieme al gruppo Comunicazione dell'ente e promossa attraverso i suoi canali social, diventati punto di riferimento per i cittadini in questa emergenza.

"Ringrazio i nostri testimonial liguri per l'adesione alla campagna realizzata in questo momento di emergenza, in cui ciascuno deve comportarsi con grande responsabilita' ma senza mai cedere alla paura. Dai video che ci sono stati inviati, in parte gia' caricati sui nostri social e in parte visibili nei prossimi giorni, possiamo dire che senz?altro hanno colto nel segno con un doppio effetto: fanno passare con forza il messaggio sull'importanza di rimanere a casa ma, contemporaneamente, insegnano agli altri qualcosa di curioso, ci fanno passare queste giornate togliendo la sensazione che sia tempo perso", afferma l'assessore alla Cultura e Comunicazione di Regione Liguria Ilaria Cavo.

Anche Luca Bizzarri ha aderito alla campagna, cosi' come il direttore del Teatro Nazionale Davide Livermore che legge l'ultima scena del prologo dell'Attila di Verdi, un inno alla ripresa. Alla campagna ha gia' dato la sua adesione Alfa (Andrea De Filippi) rapper amato dai piu' giovani, gia' testimonial all'ultima edizione di Orientamenti. Nella lista ci sono la youtuber Francesca Lowenberge, i comici Dario Vergassola, Antonio Ornano ed Enrique Balbontin. Non mancano anche gli chef, tra cui lo stellato ligure Ivano Ricchebono, e gli sportivi tra cui l'atleta paralimpico ligure Francesco Bocciardo.