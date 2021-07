"Il Racconto di Genova", tutti i giorni su Primocanale e on demand

GENOVA - La storia e la cronaca di una città, dalla sua nascita a oggi. Nell'ambito del progetto Terza, di A Compagna con Fondazione Carige, realizzato da Primocanale, da domenica, tutti i giorni, verranno trasmesse tutte le puntate de Il Racconto di Genova, scritto da Mario Paternostro.

Si tratta di una lunga "passeggiata" fatta rigorosamente a piedi, attraverso i luoghi della nostra città, a rileggerne non solo la storia (dalla sua fondazione) e i grandi fatti che hanno caratterizzato il suo sviluppo, ma anche la cronaca, la vita di tutti i giorni, i personaggi, i piccoli fatti. In questa straordinaria camminata, come se fossimo dei turisti o accompagnassimo degli amici a visitare Genova, incontreremo testimoni illustri, storici, storici dell'arte, scrittori e giornalisti, che ci aiuteranno a capire i luoghi, le strade e le piazze.

Dai caruggi, dalle magnifiche chiese, nelle piazzette, tra le botteghe, spunteranno storie, protagonisti di fatti celebri. Il Racconto di Genova é stato possibile grazie all'impegno di tutto lo staff di Primocanale e con la regia di Lorenzo Vigo e le riprese di Jacopo Guastamacchia. Sono intervenuti i professori Silvio Ferrari, Gabriella Airaldi, Giacomo Montanari, Cesare Musarra, Roberto Iovino, Ferdinando Bonora e lo scrittore Giuseppe Marcenaro.

Il Racconto di Genova verrà trasmesso da Primocanale da domenica 1 agosto, dal lunedì al venerdì alle 7.00,9.30,20.45,22,45. Il sabato e la domenica alle 7.00,9.30,13.30,19.0020.45,22.45. Giovedì 5 agosto serata non-stop con Il Racconto di Genova in versione integrale alle 21.00 e venerdì 6 alle 13.00. Tutte le puntate saranno a disposizione on demand sul sito www.primocanale.it.