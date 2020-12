"124 Live Set", la musica reggaeton a casa vostra: ecco come ballare con noi

GENOVA - Venerdì sera, la discoteca. Sì, su Primocanale e sì si balla. Che sia in pigiama o vestiti a festa, che sia da soli, con il cane o con la propria famiglia (solo congiunti) l’appuntamento è venerdì alle ore 23 per chi ha voglia di trascorrere un’ora insieme, seppur a distanza, e scatenarsi a ritmo di musica. È questa la scommessa di “124 Live Set”, il nuovo format che è partito con il botto lo scorso 4 dicembre grazie alla musica dance portata dal dj Luis Rocca e grazie a tutti coloro che si sono collegati nel “privé” su Zoom per ballare in diretta. Ma un grazie va anche ai più timidi, che hanno partecipato alla serata seguendo in tv o in streaming e inviando tantissimi messaggi.

E allora si replica, ma questa volta l’atmosfera negli studi di Terrazza Colombo si scalderà sulle hit di hip hop e reggaeton più amate dal pubblico. In consolle dj Nas, accompagnato da alcune ballerine che inviteranno tutti coloro che sono a casa a lasciarsi trasportare dalla musica. I protagonisti, infatti, sono proprio tutti coloro che decideranno di entrare nel nostro privé virtuale. Per ottenere il ‘vip pass’ è necessario scrivere al numero Whatsapp 347 676 6291.

L'evento è pensato davvero per tutti: Primocanale in collaborazione con Rst Events ha voluto creare questa iniziativa per regalare un po' di spensieratezza in un momento così difficile. E a farlo sono proprio coloro che lavorano nel mondo della notte e dell'intrattenimento e che da più di 10 mesi sono fermi. Perciò salite virtualmente a 124 metri di altezza per ballare su Genova e sulla Liguria.